Враг атаковал Запорожскую область: повреждены дома, обесточены 12 тысяч абонентов
Киев • УНН
В ночь на 6 февраля враг атаковал Запорожскую область, вероятно, ударными БПЛА. Повреждены частные дома, 12 тысяч абонентов остались без света.
В ночь на пятницу, 6 февраля, враг атаковал Запорожскую область. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует УНН.
Детали
Ранее он предупреждал о вражеских БпЛА ударного типа в направлении Шевченковского района г. Запорожья.
Повреждены частные дома, обесточены 12 тысяч абонентов - враг атакует Запорожскую область. Как только позволит ситуация с безопасностью, бригады начнут восстановление электроснабжения
Напомним
Накануне после вражеской атаки 53 098 потребителей правобережной части Запорожья и области остались без электроэнергии. Критические объекты переходят на питание от генераторов.
