Враг атаковал Запорожскую область: повреждены дома, обесточены 12 тысяч абонентов

Эксклюзив
5 февраля, 15:05 • 20596 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
5 февраля, 14:39 • 20847 просмотра
Конец соглашения о ядерном сдерживании между рф и США: что меняется в мировой безопасности и есть ли угроза для мира и Украины
5 февраля, 13:04 • 21602 просмотра
Зеленский сообщил о возвращении 157 украинцев домой в рамках обмена после долгой паузыPhoto
5 февраля, 10:18 • 33986 просмотра
США, Украина и рф договорились об обмене 314 пленными - Уиткофф
Эксклюзив
5 февраля, 10:05 • 68019 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
5 февраля, 09:53 • 29360 просмотра
Внесенные в "белый список" Starlink работают, а терминалы россиян уже заблокированы - Федоров
5 февраля, 09:33 • 28207 просмотра
Силы обороны поразили инфраструктуру российского полигона "Капустин Яр" с использованием в том числе "Фламинго" - Генштаб
5 февраля, 09:26 • 22289 просмотра
Генштаб подтвердил поражение логистического хаба оккупантов, пункта управления дронов подразделения "Ахмата" на курщине
5 февраля, 09:20 • 15156 просмотра
На фоне непогоды произошло уже 259 ДТП: до трети - в Киеве и области, движение на Житомирской трассе затруднено
5 февраля, 07:22 • 14730 просмотра
В Абу-Даби начался второй день переговоров с участием Украины, США и рф - Умеров
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Эксклюзивы
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Facebook

Враг атаковал Запорожскую область: повреждены дома, обесточены 12 тысяч абонентов

Киев • УНН

 • 882 просмотра

В ночь на 6 февраля враг атаковал Запорожскую область, вероятно, ударными БПЛА. Повреждены частные дома, 12 тысяч абонентов остались без света.

Враг атаковал Запорожскую область: повреждены дома, обесточены 12 тысяч абонентов

В ночь на пятницу, 6 февраля, враг атаковал Запорожскую область. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует УНН.

Детали

Ранее он предупреждал о вражеских БпЛА ударного типа в направлении Шевченковского района г. Запорожья.

Повреждены частные дома, обесточены 12 тысяч абонентов - враг атакует Запорожскую область. Как только позволит ситуация с безопасностью, бригады начнут восстановление электроснабжения

- отметил Федоров.

Напомним

Накануне после вражеской атаки 53 098 потребителей правобережной части Запорожья и области остались без электроэнергии. Критические объекты переходят на питание от генераторов.

Число пострадавших от атак рф 3 февраля в Запорожье возросло: среди них - четверо детей04.02.26, 11:27 • 3306 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ОбществоВойна в Украине