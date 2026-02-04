Число пострадавших от атак рф 3 февраля в Запорожье возросло: среди них - четверо детей

В Запорожье увеличилось количество пострадавших в результате вчерашних российских атак по городу. Об этом сообщил в Telegram начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

Как отметил Федоров, к пострадавшим добавился один несовершеннолетний. Таким образом, во время атаки травмированы дети 11, 12, 15 и 17 лет.

Люди, получившие травмы в результате российских ударов по областному центру, продолжают обращаться за медицинской помощью. Врачи констатируют взрывные травмы, осколочные ранения, контузии и сотрясения головного мозга - говорится в сообщении.

Напомним

Как сообщал УНН, российские войска нанесли удар по Запорожью вечером. Погибли двое 18-летних молодых людей, есть раненые.

Впоследствии стало известно, что в Запорожье до 11 возросло количество раненых в результате вечерней атаки россиян 3 февраля.