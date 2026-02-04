$43.190.22
Politico узнало об ожиданиях "более перспективных" переговоров в Абу-Даби и шансах на "завершение конфликта"
3 февраля, 22:15
Трамп о нарушенном "энергетическом перемирии": Путин сдержал слово, пауза закончилась
3 февраля, 19:39
Трамп не удивлен атакой россии на Украину этой ночью – Белый дом
3 февраля, 18:25
рф ответила рекордом баллистики на просьбу Трампа: Зеленский ожидает реакции США после ударов рф по энергетике
3 февраля, 16:50
Генсек НАТО Рютте посетил киевскую ТЭЦ, которую ночью атаковала россия
Эксклюзив
3 февраля, 16:41
Три уровня пенсий вместо одного: как государство хочет изменить систему и кто за это заплатит
3 февраля, 16:33
Сенатор Грэм призвал Трампа поставлять Украине ракеты Tomahawk после новой массированной атаки рф
3 февраля, 11:49
"Каждый такой удар рф подтверждает - они не воспринимают дипломатию всерьез": Зеленский заявил, что работа переговорной команды будет скорректирована
Эксклюзив
3 февраля, 11:48
Принудительная мобилизация иностранцев: в оборонном комитете Верховной Рады прокомментировали вероятность привлечения в армию граждан других стран
3 февраля, 11:19
Более 98% от ВВП: госдолг Украины превысил 9 трлн грн - Минфин
Эксклюзивы
Число пострадавших от атак рф 3 февраля в Запорожье возросло: среди них - четверо детей

Киев • УНН

 • 1094 просмотра

В Запорожье увеличилось число пострадавших от вчерашних российских атак, добавился еще один несовершеннолетний. Теперь травмированы четверо детей в возрасте 11, 12, 15 и 17 лет.

Число пострадавших от атак рф 3 февраля в Запорожье возросло: среди них - четверо детей

В Запорожье увеличилось количество пострадавших в результате вчерашних российских атак по городу. Об этом сообщил в Telegram начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

Как отметил Федоров, к пострадавшим добавился один несовершеннолетний. Таким образом, во время атаки травмированы дети 11, 12, 15 и 17 лет.

Люди, получившие травмы в результате российских ударов по областному центру, продолжают обращаться за медицинской помощью. Врачи констатируют взрывные травмы, осколочные ранения, контузии и сотрясения головного мозга

- говорится в сообщении.

Напомним

Как сообщал УНН, российские войска нанесли удар по Запорожью вечером. Погибли двое 18-летних молодых людей, есть раненые.

Впоследствии стало известно, что в Запорожье до 11 возросло количество раненых в результате вечерней атаки россиян 3 февраля.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в Украине
