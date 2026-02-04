Кількість постраждалих від атак рф 3 лютого у Запоріжжі зросла: серед них - четверо дітей

У Запоріжжі збільшилась кількість постраждалих внаслідок вчорашніх російських атак по місту. Про це повідомив у Telegram начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

Деталі

Як зазначив Федоров, до постраждалих додався один неповнолітній. Таким чином під час атаки травмовані діти 11, 12, 15 та 17 років.

Люди, які отримали травми внаслідок російських ударів по обласному центру, продовжують звертатися за медичною допомогою. Лікарі констатують вибухові травми, осколкові поранення, контузії та струси головного мозку - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Як повідомляв УНН, російські війська завдали удару по Запоріжжю ввечері. Загинули двоє 18-річних молодих людей, є поранені.

Згодом стало відомо, що у Запоріжжі до 11 зросла кількість поранених у результаті вечірньої атаки росіян 3 лютого.