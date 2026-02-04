Кількість постраждалих від атак рф 3 лютого у Запоріжжі зросла: серед них - четверо дітей

$43.190.22
Politico дізналося про очікування "більш перспективних" переговорів в Абу-Дабі і шансів на "завершення конфлікту"
3 лютого, 22:15 • 19987 перегляди
Трамп про порушене "енергетичне перемир’я": путін дотримав слова, пауза закінчилася
3 лютого, 19:39 • 37185 перегляди
Трамп не здивований атакою росії на Україну цієї ночі - Білий дім
3 лютого, 18:25 • 32548 перегляди
рф відповіла рекордом балістики на прохання Трампа: Зеленський очікує на реакцію США після ударів рф по енергетиці
3 лютого, 16:50 • 33335 перегляди
Генсек НАТО Рютте відвідав київську ТЕЦ, яку вночі атакувала росіяPhoto
Ексклюзив
3 лютого, 16:41 • 31519 перегляди
Три рівні пенсій замість одного: як держава хоче змінити систему і хто за це заплатить
3 лютого, 16:33 • 19949 перегляди
Сенатор Грем закликав Трампа постачати Україні ракети Tomahawk після нової масованої атаки рф
3 лютого, 11:49 • 28324 перегляди
"Кожен такий удар рф підтверджує - вони не сприймають дипломатію всерйоз": Зеленський заявив, що робота переговорної команди буде скорегована
Ексклюзив
3 лютого, 11:48 • 34176 перегляди
Примусова мобілізація іноземців: в оборонному комітеті Верховної Ради прокоментували ймовірність залучення до війська громадян інших країн
3 лютого, 11:19 • 18068 перегляди
Понад 98% від ВВП: держборг України перевищив 9 трлн грн - МінфінPhoto
Популярнi новини
Україна отримає "шахедобійки" Tridon Mk2 за фінансування Швеції та ДаніїPhoto3 лютого, 23:38 • 18895 перегляди
Помер Чак Негрон – голос легендарного хіта "Joy to the World" та засновник Three Dog Night3 лютого, 23:55 • 5048 перегляди
Французькі прокурори вимагають заборонити Марін Ле Пен участь у виборах на п'ять років4 лютого, 00:13 • 17478 перегляди
Снігопади в Японії: кількість жертв зросла до 35 осіб, сніговий покрив перевищує 2, а подекуди й 4 метриPhoto05:46 • 18156 перегляди
Переговори в Абу-Дабі: росіяни не йдуть на жодні поступки щодо України - ISW07:33 • 21878 перегляди
Публікації
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"3 лютого, 14:37 • 38748 перегляди
Тиск на стратегічний бізнес: що стоїть за справами проти групи авіакомпаній Романа Мілешка3 лютого, 14:17 • 40607 перегляди
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися3 лютого, 06:30 • 79533 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo2 лютого, 18:38 • 88199 перегляди
Фінал Нацвідбору на "Євробачення2026": коли дивитися та як підтримати свого фаворита2 лютого, 17:09 • 70008 перегляди
УНН Lite
"Далі більше, але без дітей": Осадча та Горбунов про дев’ять років шлюбу3 лютого, 18:03 • 17184 перегляди
Monokate здивувала новим образом: Катерина Павленко стала платиновою блондинкою перед Нацвідбором на "Євробачення‑2026"Video3 лютого, 16:57 • 17607 перегляди
Лілія Ребрик показала, як її донька займається гімнастикоюPhoto3 лютого, 14:20 • 20693 перегляди
Тарас Цимбалюк зізнався, що реаліті "Холостяк" не виправдало його очікуваньPhoto3 лютого, 11:58 • 27578 перегляди
Переможниці "Холостяка-13" відмовили в реєстрації шлюбу: відома причинаPhoto2 лютого, 19:01 • 38115 перегляди
Кількість постраждалих від атак рф 3 лютого у Запоріжжі зросла: серед них - четверо дітей

Київ • УНН

 • 72 перегляди

У Запоріжжі збільшилась кількість постраждалих від вчорашніх російських атак, додалася ще одна неповнолітня особа. Тепер травмовано четверо дітей віком 11, 12, 15 та 17 років.

Кількість постраждалих від атак рф 3 лютого у Запоріжжі зросла: серед них - четверо дітей

У Запоріжжі збільшилась кількість постраждалих внаслідок вчорашніх російських атак по місту. Про це повідомив у Telegram начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

Деталі

Як зазначив Федоров, до постраждалих додався один неповнолітній. Таким чином під час атаки травмовані діти 11, 12, 15 та 17 років.

Люди, які отримали травми внаслідок російських ударів по обласному центру, продовжують звертатися за медичною допомогою. Лікарі констатують вибухові травми, осколкові поранення, контузії та струси головного мозку

- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Як повідомляв УНН, російські війська завдали удару по Запоріжжю ввечері. Загинули двоє 18-річних молодих людей, є поранені.

Згодом стало відомо, що у Запоріжжі до 11 зросла кількість поранених у результаті вечірньої атаки росіян 3 лютого.

Євген Устименко

