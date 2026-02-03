Кількість поранених у Запоріжжі зросла до 11, серед них троє дітей - ОВА

$42.970.16
50.910.12
ukenru
19:39 • 3180 перегляди
Трамп не здивований атакою росії на Україну цієї ночі - Білий дім
18:25 • 6870 перегляди
рф відповіла рекордом балістики на прохання Трампа: Зеленський очікує на реакцію США після ударів рф по енергетиці
16:50 • 11146 перегляди
Генсек НАТО Рютте відвідав київську ТЕЦ, яку вночі атакувала росіяPhoto
Ексклюзив
16:41 • 12606 перегляди
Три рівні пенсій замість одного: як держава хоче змінити систему і хто за це заплатить
16:33 • 11115 перегляди
Сенатор Грем закликав Трампа постачати Україні ракети Tomahawk після нової масованої атаки рф
3 лютого, 11:49 • 19555 перегляди
"Кожен такий удар рф підтверджує - вони не сприймають дипломатію всерйоз": Зеленський заявив, що робота переговорної команди буде скорегована
Ексклюзив
3 лютого, 11:48 • 27579 перегляди
Примусова мобілізація іноземців: в оборонному комітеті Верховної Ради прокоментували ймовірність залучення до війська громадян інших країн
3 лютого, 11:19 • 16367 перегляди
Понад 98% від ВВП: держборг України перевищив 9 трлн грн - МінфінPhoto
3 лютого, 09:22 • 24154 перегляди
Генштаб підтвердив ураження навчального центру FPV і станції РЕБ окупантів
Ексклюзив
3 лютого, 09:16 • 34274 перегляди
"Масований удар по Україні - це російська підготовка до переговорів": в оборонному комітеті ВР відреагували на нічну ворожу атаку
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−17°
1м/с
79%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Другий раунд переговорів в Абу-Дабі: песков розповів, хто увійшов до складу делегації рф3 лютого, 10:54 • 12118 перегляди
Тарас Цимбалюк зізнався, що реаліті "Холостяк" не виправдало його очікуваньPhoto3 лютого, 11:58 • 18589 перегляди
Тиск на стратегічний бізнес: що стоїть за справами проти групи авіакомпаній Романа Мілешка3 лютого, 14:17 • 19732 перегляди
Лілія Ребрик показала, як її донька займається гімнастикоюPhoto3 лютого, 14:20 • 10931 перегляди
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"3 лютого, 14:37 • 17770 перегляди
Публікації
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"3 лютого, 14:37 • 17950 перегляди
Тиск на стратегічний бізнес: що стоїть за справами проти групи авіакомпаній Романа Мілешка3 лютого, 14:17 • 19917 перегляди
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися3 лютого, 06:30 • 61437 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo2 лютого, 18:38 • 70527 перегляди
Фінал Нацвідбору на "Євробачення2026": коли дивитися та як підтримати свого фаворита2 лютого, 17:09 • 54166 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Музикант
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Запоріжжя
Харків
Реклама
УНН Lite
"Далі більше, але без дітей": Осадча та Горбунов про дев’ять років шлюбу18:03 • 3314 перегляди
Monokate здивувала новим образом: Катерина Павленко стала платиновою блондинкою перед Нацвідбором на "Євробачення‑2026"Video16:57 • 4222 перегляди
Лілія Ребрик показала, як її донька займається гімнастикоюPhoto3 лютого, 14:20 • 11051 перегляди
Тарас Цимбалюк зізнався, що реаліті "Холостяк" не виправдало його очікуваньPhoto3 лютого, 11:58 • 18725 перегляди
Переможниці "Холостяка-13" відмовили в реєстрації шлюбу: відома причинаPhoto2 лютого, 19:01 • 31439 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Instagram
Дипломатка

Кількість поранених у Запоріжжі зросла до 11, серед них троє дітей - ОВА

Київ • УНН

 • 8 перегляди

Вечірня атака рф на Запоріжжя призвела до 11 поранених, включаючи трьох дітей. Постраждалі отримали осколкові поранення, черепно-мозкові травми та контузії.

Кількість поранених у Запоріжжі зросла до 11, серед них троє дітей - ОВА

У Запоріжжі до 11 зросла кількість поранених у результаті вечірньої атаки рф. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

Наразі медична допомога знадобилась вже одинадцяти людям, серед яких троє дітей 

- повідомив Федоров.

За його словами, лікарі діагностували  осколкові поранення, черепно-мозкові травми та контузії. Всім постраждалим надається необхідна медична допомога.

Кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до восьми після ворожої атаки рф - ОВА03.02.26, 19:18 • 2156 переглядiв

Нагадаємо

Як повідомляв УНН, російські війська завдали удару по Запоріжжю ввечері. Загинули двоє 18-річних молодих людей, є поранені.

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Війна в Україні
Запоріжжя