Кількість поранених у Запоріжжі зросла до 11, серед них троє дітей - ОВА
Київ • УНН
Вечірня атака рф на Запоріжжя призвела до 11 поранених, включаючи трьох дітей. Постраждалі отримали осколкові поранення, черепно-мозкові травми та контузії.
У Запоріжжі до 11 зросла кількість поранених у результаті вечірньої атаки рф. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
Наразі медична допомога знадобилась вже одинадцяти людям, серед яких троє дітей
За його словами, лікарі діагностували осколкові поранення, черепно-мозкові травми та контузії. Всім постраждалим надається необхідна медична допомога.
Нагадаємо
Як повідомляв УНН, російські війська завдали удару по Запоріжжю ввечері. Загинули двоє 18-річних молодих людей, є поранені.