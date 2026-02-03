Кількість поранених у Запоріжжі зросла до 11, серед них троє дітей - ОВА

У Запоріжжі до 11 зросла кількість поранених у результаті вечірньої атаки рф. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

Наразі медична допомога знадобилась вже одинадцяти людям, серед яких троє дітей - повідомив Федоров.

За його словами, лікарі діагностували осколкові поранення, черепно-мозкові травми та контузії. Всім постраждалим надається необхідна медична допомога.

Кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до восьми після ворожої атаки рф - ОВА

Нагадаємо

Як повідомляв УНН, російські війська завдали удару по Запоріжжю ввечері. Загинули двоє 18-річних молодих людей, є поранені.