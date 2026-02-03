Кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до восьми після ворожої атаки рф - ОВА
Київ • УНН
Голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до восьми. Серед них двоє дітей, всі отримують медичну допомогу.
У результаті ворожої атаки кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до восьми. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
Вже вісім поранених - збільшується кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя
В тому числі, за його словами, допомога лікарів знадобилася двом дітям.
Усі постраждалі отримують необхідну медичну допомогу, додав Федоров.
