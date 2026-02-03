Кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до восьми після ворожої атаки рф - ОВА

У результаті ворожої атаки кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до восьми. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

Вже вісім поранених - збільшується кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя - повідомив голова Запорізької ОВА.

В тому числі, за його словами, допомога лікарів знадобилася двом дітям.

Усі постраждалі отримують необхідну медичну допомогу, додав Федоров.

Окупанти вдарили по Запоріжжю: загинули 18-річні хлопець і дівчина, є поранені