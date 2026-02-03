Число пострадавших в Запорожье возросло до восьми после вражеской атаки РФ - ОВА

В результате вражеской атаки число пострадавших в Запорожье возросло до восьми. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

В том числе, по его словам, помощь врачей понадобилась двум детям.

Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь, добавил Федоров.

Оккупанты ударили по Запорожью: погибли 18-летние парень и девушка, есть раненые