16:50 • 2808 просмотра
Генсек НАТО Рютте посетил киевскую ТЭЦ, которую ночью атаковала россияPhoto
Эксклюзив
16:41 • 4034 просмотра
Три уровня пенсий вместо одного: как государство хочет изменить систему и кто за это заплатит
16:33 • 3272 просмотра
Сенатор Грэм призвал Трампа поставлять Украине ракеты Tomahawk после новой массированной атаки рф
11:49 • 14467 просмотра
"Каждый такой удар рф подтверждает - они не воспринимают дипломатию всерьез": Зеленский заявил, что работа переговорной команды будет скорректирована
Эксклюзив
11:48 • 22017 просмотра
Принудительная мобилизация иностранцев: в оборонном комитете Верховной Рады прокомментировали вероятность привлечения в армию граждан других стран
3 февраля, 11:19 • 14858 просмотра
Более 98% от ВВП: госдолг Украины превысил 9 трлн грн - МинфинPhoto
3 февраля, 09:22 • 22971 просмотра
Генштаб подтвердил поражение учебного центра FPV и станции РЭБ оккупантов
Эксклюзив
3 февраля, 09:16 • 33437 просмотра
"Массированный удар по Украине - это российская подготовка к переговорам": в оборонном комитете ВР отреагировали на ночную вражескую атаку
3 февраля, 08:20 • 31370 просмотра
Украина согласовала многоуровневый план с Европой и США по реагированию на нарушение прекращения огня рф - FT
3 февраля, 07:02 • 28656 просмотра
россия атаковала ТЭЦ и ТЭС при -25°C, сотни тысяч семей остались без тепла в самые суровые зимние морозы - Шмыгаль
публикации
Эксклюзивы
Число пострадавших в Запорожье возросло до восьми после вражеской атаки РФ - ОВА

Киев • УНН

 • 202 просмотра

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что число пострадавших в Запорожье возросло до восьми. Среди них двое детей, все получают медицинскую помощь.

Число пострадавших в Запорожье возросло до восьми после вражеской атаки РФ - ОВА

В результате вражеской атаки число пострадавших в Запорожье возросло до восьми. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Уже восемь раненых - увеличивается число пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье 

- сообщил глава Запорожской ОВА.

В том числе, по его словам, помощь врачей понадобилась двум детям.

Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь, добавил Федоров.

Оккупанты ударили по Запорожью: погибли 18-летние парень и девушка, есть раненые03.02.26, 19:00 • 684 просмотра

Антонина Туманова

Война в Украине
Военное положение
Война в Украине
Запорожье