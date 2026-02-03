Число пострадавших в Запорожье возросло до восьми после вражеской атаки РФ - ОВА
Киев • УНН
Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что число пострадавших в Запорожье возросло до восьми. Среди них двое детей, все получают медицинскую помощь.
В том числе, по его словам, помощь врачей понадобилась двум детям.
Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь, добавил Федоров.
