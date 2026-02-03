$42.970.16
Генсек НАТО Рютте посетил киевскую ТЭЦ, которую ночью атаковала россияPhoto
Эксклюзив
16:41 • 2042 просмотра
Три уровня пенсий вместо одного: как государство хочет изменить систему и кто за это заплатит
16:33 • 1658 просмотра
Сенатор Грэм призвал Трампа поставлять Украине ракеты Tomahawk после новой массированной атаки рф
11:49 • 13493 просмотра
"Каждый такой удар рф подтверждает - они не воспринимают дипломатию всерьез": Зеленский заявил, что работа переговорной команды будет скорректирована
Эксклюзив
11:48 • 20945 просмотра
Принудительная мобилизация иностранцев: в оборонном комитете Верховной Рады прокомментировали вероятность привлечения в армию граждан других стран
11:19 • 14543 просмотра
Более 98% от ВВП: госдолг Украины превысил 9 трлн грн - МинфинPhoto
3 февраля, 09:22 • 22706 просмотра
Генштаб подтвердил поражение учебного центра FPV и станции РЭБ оккупантов
Эксклюзив
3 февраля, 09:16 • 33284 просмотра
"Массированный удар по Украине - это российская подготовка к переговорам": в оборонном комитете ВР отреагировали на ночную вражескую атаку
3 февраля, 08:20 • 31259 просмотра
Украина согласовала многоуровневый план с Европой и США по реагированию на нарушение прекращения огня рф - FT
3 февраля, 07:02 • 28580 просмотра
россия атаковала ТЭЦ и ТЭС при -25°C, сотни тысяч семей остались без тепла в самые суровые зимние морозы - Шмыгаль
Оккупанты ударили по Запорожью: погибли 18-летние парень и девушка, есть раненые

Киев • УНН

 • 140 просмотра

Российские войска нанесли удар по Запорожью вечером. Погибли двое 18-летних молодых людей, еще семеро получили ранения.

Оккупанты ударили по Запорожью: погибли 18-летние парень и девушка, есть раненые

Армия рф вечером нанесла удар по Запорожью, погибли 18-летние парень и девушка, еще семь человек получили ранения. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Два человека погибли, по меньшей мере семь - ранены. россияне ударили по городу в вечернее время, когда люди добирались домой

- сообщил Федоров.

По словам главы Запорожской ОВА, погибли 18-летние парень и девушка.

Троих человек медики направляют в больницу. Одна девушка 15-ти лет в крайне тяжелом состоянии

- резюмировал он.

Антонина Туманова

