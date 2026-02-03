Оккупанты ударили по Запорожью: погибли 18-летние парень и девушка, есть раненые
Киев • УНН
Российские войска нанесли удар по Запорожью вечером. Погибли двое 18-летних молодых людей, еще семеро получили ранения.
Армия рф вечером нанесла удар по Запорожью, погибли 18-летние парень и девушка, еще семь человек получили ранения. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.
Два человека погибли, по меньшей мере семь - ранены. россияне ударили по городу в вечернее время, когда люди добирались домой
По словам главы Запорожской ОВА, погибли 18-летние парень и девушка.
Троих человек медики направляют в больницу. Одна девушка 15-ти лет в крайне тяжелом состоянии
