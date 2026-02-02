Атакованный ha роддом в Запорожье переедет и продолжит работу - ОВА
Киев • УНН
Роддом в Запорожье, атакованный РФ, переведут в новое помещение. Медицинская помощь будет оказываться без перебоев, есть другие учреждения для рожениц.
Родильный дом в Запорожье, подвергшийся атаке рф, будет переведен в новое помещение, а медицинская помощь будет оказываться без перебоев. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров в эфире телемарафона "Единые новости" в понедельник, передает УНН.
Уже готовится помещение, куда переедет коллектив и родильное учреждение, где продолжит функционирование. На оказание услуг по родам в районе это никак не повлияет. Есть еще как минимум три учреждения, которые смогут оказывать соответствующие услуги – и сейчас роженицы будут направлены именно в эти учреждения
Напомним
1 февраля российские войска нанесли удар по родильному дому в Запорожье. Было известно о 6 пострадавших, среди них две женщины, которые были на осмотре.