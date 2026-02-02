Атакованный ha роддом в Запорожье переедет и продолжит работу - ОВА

$42.810.04
11:00 • 6690 просмотра
Зеленский: обстрелы рф энергообъектов за сутки были у фронта и в пограничье, но без целенаправленных ударов россии ракетами и "шахедами" по энергоинфраструктуре
08:37 • 14295 просмотра
Украина запускает "белый список" Starlink в ответ на использование терминалов россиянами: как это будет работать
1 февраля, 12:14 • 43886 просмотра
Суд в москве заочно арестовал командующего ВМС ВСУ Алексея Неижпапу: в чем его обвинили
1 февраля, 11:56 • 61528 просмотра
Пик холодов в Украине: синоптик назвала даты ослабления морозовPhoto
1 февраля, 11:12 • 41654 просмотра
Зеленский: "Следующие трехсторонние переговоры состоятся 4 и 5 февраля в Абу-Даби"
Эксклюзив
1 февраля, 10:11 • 45678 просмотра
Период великой трансформации и эмоционального обострения: астрологический прогноз на 2–8 февраля
1 февраля, 06:56 • 33012 просмотра
Бумеры, зумеры и миллениалы: кто это и почему нас делят на поколения
31 января, 17:53 • 50722 просмотра
Энергоснабжение во всех областях Украины восстановлено: регионы возвращаются к плановым графикам – Шмыгаль
31 января, 17:28 • 64354 просмотра
"рф работает над обеспечением мира в Украине": Виткофф рассказал о встрече с посланником путина дмитриевым в СШАPhoto
Эксклюзив
31 января, 16:54 • 40304 просмотра
Из-за блэкаута в Молдове на границе с Украиной временно останавливали пропуск транспорта: что происходило в Паланке
публикации
Эксклюзивы
Теги
Авторы
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Клиника с десятками "сожителей": кто скрывается по адресу скандальной Odrex в Одессе11:11 • 9444 просмотра
Оплата генератора в чеке для потребителя: законно ли это и как война меняет цены в заведениях
Эксклюзив
31 января, 10:00 • 73840 просмотра
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
30 января, 18:21 • 101225 просмотра
"Скрининг 40+": когда придет приглашение в "Дію" и как получить 2 тыс. грн на здоровьеPhoto30 января, 16:26 • 77328 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Музыкант
Джеффри Эпштейн
Николас Мадуро
Украина
Соединённые Штаты
Запорожье
Черкасская область
Днепропетровская область
Атакованный ha роддом в Запорожье переедет и продолжит работу - ОВА

Киев • УНН

 • 1176 просмотра

Роддом в Запорожье, атакованный РФ, переведут в новое помещение. Медицинская помощь будет оказываться без перебоев, есть другие учреждения для рожениц.

Атакованный ha роддом в Запорожье переедет и продолжит работу - ОВА

Родильный дом в Запорожье, подвергшийся атаке рф, будет переведен в новое помещение, а медицинская помощь будет оказываться без перебоев. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров в эфире телемарафона "Единые новости" в понедельник, передает УНН.

Уже готовится помещение, куда переедет коллектив и родильное учреждение, где продолжит функционирование. На оказание услуг по родам в районе это никак не повлияет. Есть еще как минимум три учреждения, которые смогут оказывать соответствующие услуги – и сейчас роженицы будут направлены именно в эти учреждения

– сказал Федоров.

Напомним

1 февраля российские войска нанесли удар по родильному дому в Запорожье. Было известно о 6 пострадавших, среди них две женщины, которые были на осмотре.

Андрей Тимощенков

ОбществоВойна в Украине
Война в Украине
Запорожье