Атакований рф пологовий будинок у Запоріжжі переїде та продовжить роботу - ОВА
Київ • УНН
Пологовий будинок у Запоріжжі, атакований рф, переведуть в нове приміщення. Медична допомога надаватиметься без перебоїв, є інші заклади для породіль.
Пологовий будинок у Запоріжжі, який зазнав атаки рф, буде переведений у нове приміщення, а медична допомога надаватиметься без перебоїв. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров в етері телемарафону "Єдині новини" у понеділок, передає УНН.
Уже готується приміщення, куди переїде колектив та пологовий заклад, де продовжить функціонування. На надання послуг з пологів у районі це ніяк не вплине. Є ще щонайменше три заклади, які зможуть надавати відповідні послуги – і зараз породіллі будуть направлені саме в ці заклади
Нагадаємо
1 лютого російські війська завдали удару по пологовому будинку в Запоріжжі. Було відомо про 6 постраждалих, серед них дві жінки, які були на огляді.