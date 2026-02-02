Атакований рф пологовий будинок у Запоріжжі переїде та продовжить роботу - ОВА

$42.810.04
51.020.22
ukru
11:00 • 4600 перегляди
Зеленський: обстріли рф енергооб'єктів за добу були біля фронту і в прикордонні, але без цілеспрямованих ударів росії ракетами і "шахедами" по енергоінфраструктурі
08:37 • 12029 перегляди
Україна запускає "білий список" Starlink у відповідь на використання терміналів росіянами: як це працюватиме
1 лютого, 12:14 • 42137 перегляди
Суд у москві заочно арештував командувача ВМС ЗСУ Олексія Неїжпапу: у чому його звинуватили
1 лютого, 11:56 • 59806 перегляди
Пік холодів в Україні: синоптикиня назвала дати ослаблення морозівPhoto
1 лютого, 11:12 • 40373 перегляди
Зеленський: "Наступні тристоронні переговори відбудуться 4 та 5 лютого в Абу-Дабі"
Ексклюзив
1 лютого, 10:11 • 45062 перегляди
Період великої трансформації й емоційного загострення: астрологічний прогноз на 2–8 лютого
1 лютого, 06:56 • 32550 перегляди
Бумери, зумери та міленіали: хто це і чому нас ділять на покоління
31 січня, 17:53 • 50477 перегляди
Енергопостачання в усіх областях України відновлено: регіони повертаються до планових графіків – Шмигаль
31 січня, 17:28 • 64167 перегляди
"рф працює над забезпеченням миру в Україні": Віткофф розповів про зустріч з посланцем путіна дмитрієвим у СШАPhoto
Ексклюзив
31 січня, 16:54 • 40239 перегляди
Через блекаут у Молдові на кордоні з Україною тимчасово зупиняли пропуск транспорту: що відбувалося у Паланці
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−14°
1.5м/с
63%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
США планують атакувати Іран: американська "армада" прибула на Близький Схід - WSJ2 лютого, 02:20 • 13538 перегляди
Сі Цзіньпін закликав зробити юань однією з основних глобальних резервних валют2 лютого, 02:54 • 11102 перегляди
ISW: кремль намагається маніпулювати Трампом напередодні нового раунду "мирних" переговорів2 лютого, 04:01 • 14732 перегляди
Файли Епштейна: колишній посол Великої Британії залишає Лейбористську партію2 лютого, 04:28 • 11963 перегляди
російська окупація довела до відчаю: маріупольці записали звернення до путінаVideo2 лютого, 05:17 • 10566 перегляди
Публікації
Пенсія по інвалідності III групи: кому призначають, який розмір у 2026 році та як оформитиVideo11:19 • 7046 перегляди
Клініка з десятками "співмешканців": хто ховається за адресою скандальної Odrex в Одесі11:11 • 6546 перегляди
Оплата генератора в чеку для споживача: чи законно це та як війна змінює ціни в закладах
Ексклюзив
31 січня, 10:00 • 72470 перегляди
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
30 січня, 18:21 • 99883 перегляди
"Скринінг 40+": коли прийде запрошення в "Дію" і як отримати 2 тис. грн на здоров’яPhoto30 січня, 16:26 • 75975 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Музикант
Джеффрі Епштайн
Ніколас Мадуро
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Запоріжжя
Черкаська область
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
20th Century Studios презентувала трейлер продовження культового фільму "Диявол носить Прада"Video11:48 • 1350 перегляди
Подолав майже 5 тисяч кілометрів: рідкісний хвилястий альбатрос з Галапагосів помічений біля узбережжя КаліфорніїVideo1 лютого, 06:27 • 25313 перегляди
Співачка-зрадниця Йолка відмовилася від українського громадянства та отримала паспорт рф31 січня, 16:40 • 36035 перегляди
Маєток актора Джина Гекмена виставили на продаж майже через рік після його смертіVideo31 січня, 09:00 • 38156 перегляди
Кібератак зазнали компанії-власники додатків для знайомств Bumble, Badoo та Tinder31 січня, 07:38 • 40664 перегляди
Актуальне
Техніка
Фільм
Опалення
Соціальна мережа
The New York Times

Атакований рф пологовий будинок у Запоріжжі переїде та продовжить роботу - ОВА

Київ • УНН

 • 516 перегляди

Пологовий будинок у Запоріжжі, атакований рф, переведуть в нове приміщення. Медична допомога надаватиметься без перебоїв, є інші заклади для породіль.

Атакований рф пологовий будинок у Запоріжжі переїде та продовжить роботу - ОВА

Пологовий будинок у Запоріжжі, який зазнав атаки рф, буде переведений у нове приміщення, а медична допомога надаватиметься без перебоїв. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров в етері телемарафону "Єдині новини" у понеділок, передає УНН.

Уже готується приміщення, куди переїде колектив та пологовий заклад, де продовжить функціонування. На надання послуг з пологів у районі це ніяк не вплине. Є ще щонайменше три заклади, які зможуть надавати відповідні послуги – і зараз породіллі будуть направлені саме в ці заклади

– сказав Федоров.

Нагадаємо

1 лютого російські війська завдали удару по пологовому будинку в Запоріжжі. Було відомо про 6 постраждалих, серед них дві жінки, які були на огляді.

Андрій Тимощенков

СуспільствоВійна в Україні
Війна в Україні
Запоріжжя