Ексклюзив
10:11 • 1620 перегляди
Період великої трансформації й емоційного загострення: астрологічний прогноз на 2–8 лютого
06:56 • 10234 перегляди
Бумери, зумери та міленіали: хто це і чому нас ділять на покоління
31 січня, 17:53 • 26861 перегляди
Енергопостачання в усіх областях України відновлено: регіони повертаються до планових графіків – Шмигаль
31 січня, 17:28 • 45239 перегляди
"рф працює над забезпеченням миру в Україні": Віткофф розповів про зустріч з посланцем путіна дмитрієвим у СШАPhoto
Ексклюзив
31 січня, 16:54 • 33332 перегляди
Через блекаут у Молдові на кордоні з Україною тимчасово зупиняли пропуск транспорту: що відбувалося у Паланці
31 січня, 15:43 • 32014 перегляди
Без особистої зустрічі з путіним неможливо вирішити територіальні питання - Зеленський
31 січня, 14:50 • 26183 перегляди
Рух транспорту та товарів на кордоні України та Молдови повністю відновлено
31 січня, 14:25 • 16399 перегляди
Україна посилює цифрову координацію евакуації: нова система відстежить шлях людини
31 січня, 13:12 • 13977 перегляди
Військовий бюджет путіна тріщить по швах на тлі відновлення мирних переговорів - Bloomberg
31 січня, 12:33 • 7820 перегляди
"Укрзалізниця" змінює маршрути у трьох областях та пересаджає пасажирів у автобуси через загрозу обстрілів
Удар рф по пологовому будинку в Запоріжжі 1 лютого: постраждало шість людей, серед них - дві жінки

Київ • УНН

 • 230 перегляди

російські війська завдали удару по пологовому будинку в Запоріжжі. Кількість постраждалих зросла до шести людей, серед них дві жінки, які були на огляді.

Удар рф по пологовому будинку в Запоріжжі 1 лютого: постраждало шість людей, серед них - дві жінки
Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

російські війська завдали удару по пологовому будинку в Запоріжжі. Кількість постраждалих зросла до шести. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

Деталі

У повідомленні йдеться, що росіяни вдарили саме по пологовому будинку в Запоріжжі. Об’єкт зазнав атаки під час обстрілу міста. Серед потерпілих були двоє жінок, які були на огляді під час ворожого удару.

Удар по пологовому - ще один доказ війни, спрямованої проти життя

- наголосив Федоров.

Згодом він додав, що кількість постраждалих збільшилась до 6 людей. Наразі, всім надається необхідна допомога.

Нагадаємо

Внаслідок російських обстрілів Дніпропетровської області та Запоріжжя загинула одна людина, вісім отримали поранення. Пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, магазини, кафе, ринок.

Алла Кіосак

СуспільствоВійна в УкраїніКримінал та НП
Війна в Україні
Дніпропетровська область
Запоріжжя