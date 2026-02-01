Удар рф по пологовому будинку в Запоріжжі 1 лютого: постраждало шість людей, серед них - дві жінки
Київ • УНН
російські війська завдали удару по пологовому будинку в Запоріжжі. Кількість постраждалих зросла до шести. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
Деталі
У повідомленні йдеться, що росіяни вдарили саме по пологовому будинку в Запоріжжі. Об’єкт зазнав атаки під час обстрілу міста. Серед потерпілих були двоє жінок, які були на огляді під час ворожого удару.
Удар по пологовому - ще один доказ війни, спрямованої проти життя
Згодом він додав, що кількість постраждалих збільшилась до 6 людей. Наразі, всім надається необхідна допомога.
Нагадаємо
Внаслідок російських обстрілів Дніпропетровської області та Запоріжжя загинула одна людина, вісім отримали поранення. Пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, магазини, кафе, ринок.