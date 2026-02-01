Удар рф по роддому в Запорожье 1 февраля: пострадали шесть человек, среди них - две женщины
Киев • УНН
российские войска нанесли удар по роддому в Запорожье. Число пострадавших возросло до шести человек, среди них две женщины, которые были на осмотре.
российские войска нанесли удар по роддому в Запорожье. Число пострадавших возросло до шести. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.
Детали
В сообщении говорится, что россияне ударили именно по роддому в Запорожье. Объект подвергся атаке во время обстрела города. Среди пострадавших были две женщины, которые были на осмотре во время вражеского удара.
Удар по роддому - еще одно доказательство войны, направленной против жизни
Впоследствии он добавил, что количество пострадавших увеличилось до 6 человек. Сейчас всем оказывается необходимая помощь.
Напомним
В результате российских обстрелов Днепропетровской области и Запорожья погиб один человек, восемь получили ранения. Повреждены многоквартирные и частные дома, магазины, кафе, рынок.