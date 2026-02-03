Окупанти вдарили по Запоріжжю: загинули 18-річні хлопець і дівчина, є поранені

$42.970.16
50.910.12
ukenru
16:50 • 768 перегляди
Генсек НАТО Рютте відвідав київську ТЕЦ, яку вночі атакувала росіяPhoto
Ексклюзив
16:41 • 1594 перегляди
Три рівні пенсій замість одного: як держава хоче змінити систему і хто за це заплатить
16:33 • 1268 перегляди
Сенатор Грем закликав Трампа постачати Україні ракети Tomahawk після нової масованої атаки рф
11:49 • 13267 перегляди
"Кожен такий удар рф підтверджує - вони не сприймають дипломатію всерйоз": Зеленський заявив, що робота переговорної команди буде скорегована
Ексклюзив
11:48 • 20718 перегляди
Примусова мобілізація іноземців: в оборонному комітеті Верховної Ради прокоментували ймовірність залучення до війська громадян інших країн
11:19 • 14449 перегляди
Понад 98% від ВВП: держборг України перевищив 9 трлн грн - МінфінPhoto
3 лютого, 09:22 • 22619 перегляди
Генштаб підтвердив ураження навчального центру FPV і станції РЕБ окупантів
Ексклюзив
3 лютого, 09:16 • 33245 перегляди
"Масований удар по Україні - це російська підготовка до переговорів": в оборонному комітеті ВР відреагували на нічну ворожу атаку
3 лютого, 08:20 • 31230 перегляди
Україна погодила багаторівневий план з Європою і США щодо реагування на порушення припинення вогню рф - FT
3 лютого, 07:02 • 28566 перегляди
росія атакувала ТЕЦ і ТЕС при -25°C, сотні тисяч сімей залишені без тепла в найсуворіші зимові морози - Шмигаль
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−15°
0.6м/с
78%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Провідна ТЕЦ Харкова зазнала важких пошкоджень, відновлення неможливе - депутат міськради3 лютого, 09:06 • 28481 перегляди
Другий раунд переговорів в Абу-Дабі: песков розповів, хто увійшов до складу делегації рф3 лютого, 10:54 • 5828 перегляди
Тарас Цимбалюк зізнався, що реаліті "Холостяк" не виправдало його очікуваньPhoto11:58 • 12188 перегляди
Тиск на стратегічний бізнес: що стоїть за справами проти групи авіакомпаній Романа Мілешка14:17 • 11376 перегляди
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"14:37 • 9094 перегляди
Публікації
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"14:37 • 9902 перегляди
Тиск на стратегічний бізнес: що стоїть за справами проти групи авіакомпаній Романа Мілешка14:17 • 11793 перегляди
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися3 лютого, 06:30 • 56790 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo2 лютого, 18:38 • 66104 перегляди
Фінал Нацвідбору на "Євробачення2026": коли дивитися та як підтримати свого фаворита2 лютого, 17:09 • 50487 перегляди
Актуальнi люди
Олег Синєгубов
Марк Рютте
Володимир Зеленський
Борис Пісторіус
Руслан Кравченко
Актуальні місця
Україна
Харків
Сполучені Штати Америки
Київська область
Вінницька область
Реклама
УНН Lite
Monokate здивувала новим образом: Катерина Павленко стала платиновою блондинкою перед Нацвідбором на "Євробачення‑2026"Video16:57 • 116 перегляди
Лілія Ребрик показала, як її донька займається гімнастикоюPhoto14:20 • 5452 перегляди
Тарас Цимбалюк зізнався, що реаліті "Холостяк" не виправдало його очікуваньPhoto11:58 • 12500 перегляди
Переможниці "Холостяка-13" відмовили в реєстрації шлюбу: відома причинаPhoto2 лютого, 19:01 • 29417 перегляди
Трамп погрожує судом коміку Тревору Ноа через жарт про Епштейна на "Греммі"Video2 лютого, 16:54 • 29999 перегляди
Актуальне
Опалення
Соціальна мережа
Техніка
Financial Times
Фільм

Окупанти вдарили по Запоріжжю: загинули 18-річні хлопець і дівчина, є поранені

Київ • УНН

 • 66 перегляди

Російські війська завдали удару по Запоріжжю ввечері. Загинули двоє 18-річних молодих людей, ще семеро отримали поранення.

Окупанти вдарили по Запоріжжю: загинули 18-річні хлопець і дівчина, є поранені

Армія рф увечері завдала удару по Запоріжжю, загинули 18-річні хлопець та дівчина, ще сім людей отримали поранення. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

Двоє людей загинули, щонайменше сім - поранені. росіяни вдарили по місту в вечірній час, коли люди діставались дому 

- повідомив Федоров.

За словами голови Запорізької ОВА, загинули 18-річні хлопець та дівчина. 

Троє людей медики направляють у лікарню. Одна дівчина 15-ти років у вкрай важкому стані 

- резюмував він.

Атакований рф пологовий будинок у Запоріжжі переїде та продовжить роботу - ОВА02.02.26, 13:59 • 3870 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Війна в Україні
Запоріжжя