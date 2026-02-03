Окупанти вдарили по Запоріжжю: загинули 18-річні хлопець і дівчина, є поранені
Київ • УНН
Російські війська завдали удару по Запоріжжю ввечері. Загинули двоє 18-річних молодих людей, ще семеро отримали поранення.
Армія рф увечері завдала удару по Запоріжжю, загинули 18-річні хлопець та дівчина, ще сім людей отримали поранення. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
Двоє людей загинули, щонайменше сім - поранені. росіяни вдарили по місту в вечірній час, коли люди діставались дому
За словами голови Запорізької ОВА, загинули 18-річні хлопець та дівчина.
Троє людей медики направляють у лікарню. Одна дівчина 15-ти років у вкрай важкому стані
