Окупанти вдарили по Запоріжжю: загинули 18-річні хлопець і дівчина, є поранені

Армія рф увечері завдала удару по Запоріжжю, загинули 18-річні хлопець та дівчина, ще сім людей отримали поранення. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

Двоє людей загинули, щонайменше сім - поранені. росіяни вдарили по місту в вечірній час, коли люди діставались дому - повідомив Федоров.

За словами голови Запорізької ОВА, загинули 18-річні хлопець та дівчина.

Троє людей медики направляють у лікарню. Одна дівчина 15-ти років у вкрай важкому стані - резюмував він.

