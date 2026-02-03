Число раненых в Запорожье возросло до 11, среди них трое детей - ОВА

В Запорожье до 11 возросло количество раненых в результате вечерней атаки рф. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Сейчас медицинская помощь понадобилась уже одиннадцати людям, среди которых трое детей - сообщил Федоров.

По его словам, врачи диагностировали осколочные ранения, черепно-мозговые травмы и контузии. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Число пострадавших в Запорожье возросло до восьми после вражеской атаки РФ - ОВА

Напомним

Как сообщал УНН, российские войска нанесли удар по Запорожью вечером. Погибли двое 18-летних молодых людей, есть раненые.