19:39 • 3432 просмотра
Трамп не удивлен атакой россии на Украину этой ночью – Белый дом
18:25 • 7198 просмотра
рф ответила рекордом баллистики на просьбу Трампа: Зеленский ожидает реакции США после ударов рф по энергетике
16:50 • 11271 просмотра
Генсек НАТО Рютте посетил киевскую ТЭЦ, которую ночью атаковала россияPhoto
Эксклюзив
16:41 • 12729 просмотра
Три уровня пенсий вместо одного: как государство хочет изменить систему и кто за это заплатит
16:33 • 11207 просмотра
Сенатор Грэм призвал Трампа поставлять Украине ракеты Tomahawk после новой массированной атаки рф
3 февраля, 11:49 • 19623 просмотра
"Каждый такой удар рф подтверждает - они не воспринимают дипломатию всерьез": Зеленский заявил, что работа переговорной команды будет скорректирована
Эксклюзив
3 февраля, 11:48 • 27657 просмотра
Принудительная мобилизация иностранцев: в оборонном комитете Верховной Рады прокомментировали вероятность привлечения в армию граждан других стран
3 февраля, 11:19 • 16380 просмотра
Более 98% от ВВП: госдолг Украины превысил 9 трлн грн - МинфинPhoto
3 февраля, 09:22 • 24167 просмотра
Генштаб подтвердил поражение учебного центра FPV и станции РЭБ оккупантов
Эксклюзив
3 февраля, 09:16 • 34287 просмотра
"Массированный удар по Украине - это российская подготовка к переговорам": в оборонном комитете ВР отреагировали на ночную вражескую атаку
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Число раненых в Запорожье возросло до 11, среди них трое детей - ОВА

Киев • УНН

 • 142 просмотра

Вечерняя атака рф на Запорожье привела к 11 раненым, включая троих детей. Пострадавшие получили осколочные ранения, черепно-мозговые травмы и контузии.

Число раненых в Запорожье возросло до 11, среди них трое детей - ОВА

В Запорожье до 11 возросло количество раненых в результате вечерней атаки рф. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Сейчас медицинская помощь понадобилась уже одиннадцати людям, среди которых трое детей 

- сообщил Федоров.

По его словам, врачи диагностировали осколочные ранения, черепно-мозговые травмы и контузии. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Число пострадавших в Запорожье возросло до восьми после вражеской атаки РФ - ОВА03.02.26, 19:18 • 2184 просмотра

Напомним

Как сообщал УНН, российские войска нанесли удар по Запорожью вечером. Погибли двое 18-летних молодых людей, есть раненые.

Антонина Туманова

Война в Украине
Война в Украине
Запорожье