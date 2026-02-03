Число раненых в Запорожье возросло до 11, среди них трое детей - ОВА
Киев • УНН
Вечерняя атака рф на Запорожье привела к 11 раненым, включая троих детей. Пострадавшие получили осколочные ранения, черепно-мозговые травмы и контузии.
В Запорожье до 11 возросло количество раненых в результате вечерней атаки рф. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.
Сейчас медицинская помощь понадобилась уже одиннадцати людям, среди которых трое детей
По его словам, врачи диагностировали осколочные ранения, черепно-мозговые травмы и контузии. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Напомним
Как сообщал УНН, российские войска нанесли удар по Запорожью вечером. Погибли двое 18-летних молодых людей, есть раненые.