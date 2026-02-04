Частина Запоріжжя залишилися без світла внаслідок ворожої атаки - ОВА

Понад 53 тис. споживачів у Запоріжжі та Запорізькій області залишилися без світла внаслідок атаки рф, повідомив у середу голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, пише УНН.

Внаслідок ворожої атаки знеструмлено 53 098 споживачів правобережної частини міста Запоріжжя та області. Критичні об’єкти переходять на живлення від генераторів - написав Федоров.

З його слів, "вживаються всі необхідні заходи для забезпечення їхньої безперебійної роботи".

