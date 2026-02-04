Частина Запоріжжя залишилися без світла внаслідок ворожої атаки - ОВА

$43.190.22
"Сталевий дикобраз": Politico дізналося про "план Б" України для захисту після війни, якщо гарантії безпеки виявляться марними
09:59 • 3966 перегляди
Україна, США та росія розпочали новий раунд перемовин в Абу-Дабі - Умєров
07:36 • 7672 перегляди
Politico дізналося про очікування "більш перспективних" переговорів в Абу-Дабі і шансів на "завершення конфлікту"
3 лютого, 22:15 • 23991 перегляди
Трамп про порушене "енергетичне перемир’я": путін дотримав слова, пауза закінчилася
3 лютого, 19:39 • 41728 перегляди
Трамп не здивований атакою росії на Україну цієї ночі - Білий дім
3 лютого, 18:25 • 35214 перегляди
рф відповіла рекордом балістики на прохання Трампа: Зеленський очікує на реакцію США після ударів рф по енергетиці
3 лютого, 16:50 • 35414 перегляди
Генсек НАТО Рютте відвідав київську ТЕЦ, яку вночі атакувала росіяPhoto
Ексклюзив
3 лютого, 16:41 • 32778 перегляди
Три рівні пенсій замість одного: як держава хоче змінити систему і хто за це заплатить
3 лютого, 16:33 • 20727 перегляди
Сенатор Грем закликав Трампа постачати Україні ракети Tomahawk після нової масованої атаки рф
3 лютого, 11:49 • 28784 перегляди
"Кожен такий удар рф підтверджує - вони не сприймають дипломатію всерйоз": Зеленський заявив, що робота переговорної команди буде скорегована
Популярнi новини
російська атака на Одесу: пошкоджено школу, дитсадок та житлові будинкиPhoto4 лютого, 04:32 • 6224 перегляди
Окупанти підриваються на власних мінах у дельті Дніпра – звіт "АТЕШ"4 лютого, 05:00 • 7960 перегляди
Снігопади в Японії: кількість жертв зросла до 35 осіб, сніговий покрив перевищує 2, а подекуди й 4 метриPhoto05:46 • 20956 перегляди
На Одещині через атаку рф пошкоджено критичну інфраструктуру, є постраждалий: показали наслідкиPhotoVideo06:41 • 7658 перегляди
Переговори в Абу-Дабі: росіяни не йдуть на жодні поступки щодо України - ISW07:33 • 25491 перегляди
Публікації
Активісти StopOdrex запустили Telegram-канал після третього блокування сайту клінікою11:15 • 2 перегляди
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"3 лютого, 14:37 • 41657 перегляди
Тиск на стратегічний бізнес: що стоїть за справами проти групи авіакомпаній Романа Мілешка3 лютого, 14:17 • 43576 перегляди
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися3 лютого, 06:30 • 82327 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo2 лютого, 18:38 • 90898 перегляди
УНН Lite
"Далі більше, але без дітей": Осадча та Горбунов про дев’ять років шлюбу3 лютого, 18:03 • 18604 перегляди
Monokate здивувала новим образом: Катерина Павленко стала платиновою блондинкою перед Нацвідбором на "Євробачення‑2026"Video3 лютого, 16:57 • 18884 перегляди
Лілія Ребрик показала, як її донька займається гімнастикоюPhoto3 лютого, 14:20 • 21956 перегляди
Тарас Цимбалюк зізнався, що реаліті "Холостяк" не виправдало його очікуваньPhoto3 лютого, 11:58 • 28785 перегляди
Переможниці "Холостяка-13" відмовили в реєстрації шлюбу: відома причинаPhoto2 лютого, 19:01 • 39232 перегляди
Частина Запоріжжя залишилися без світла внаслідок ворожої атаки - ОВА

Київ • УНН

 • 76 перегляди

Після ворожої атаки 53 098 споживачів правобережної частини Запоріжжя та області залишилися без електроенергії. Критичні об'єкти переходять на живлення від генераторів.

Частина Запоріжжя залишилися без світла внаслідок ворожої атаки - ОВА

Понад 53 тис. споживачів у Запоріжжі та Запорізькій області залишилися без світла внаслідок атаки рф, повідомив у середу голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, пише УНН.

Внаслідок ворожої атаки знеструмлено 53 098 споживачів правобережної частини міста Запоріжжя та області. Критичні об’єкти переходять на живлення від генераторів

- написав Федоров.

З його слів, "вживаються всі необхідні заходи для забезпечення їхньої безперебійної роботи".

Через бойові дії, ворожі обстріли та негоду є знеструмлення у 7 областях - Міненерго04.02.26, 10:41 • 2204 перегляди

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Запоріжжя