Частина Запоріжжя залишилися без світла внаслідок ворожої атаки - ОВА
Київ • УНН
Після ворожої атаки 53 098 споживачів правобережної частини Запоріжжя та області залишилися без електроенергії. Критичні об'єкти переходять на живлення від генераторів.
Понад 53 тис. споживачів у Запоріжжі та Запорізькій області залишилися без світла внаслідок атаки рф, повідомив у середу голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, пише УНН.
Внаслідок ворожої атаки знеструмлено 53 098 споживачів правобережної частини міста Запоріжжя та області. Критичні об’єкти переходять на живлення від генераторів
З його слів, "вживаються всі необхідні заходи для забезпечення їхньої безперебійної роботи".
