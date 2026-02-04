Часть Запорожья осталась без света в результате вражеской атаки – ОВА
Киев • УНН
После вражеской атаки 53 098 потребителей правобережной части Запорожья и области остались без электроэнергии. Критические объекты переходят на питание от генераторов.
Более 53 тыс. потребителей в Запорожье и Запорожской области остались без света в результате атаки рф, сообщил в среду глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.
В результате вражеской атаки обесточены 53 098 потребителей правобережной части города Запорожья и области. Критические объекты переходят на питание от генераторов
По его словам, "принимаются все необходимые меры для обеспечения их бесперебойной работы".
