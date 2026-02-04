Часть Запорожья осталась без света в результате вражеской атаки – ОВА

Более 53 тыс. потребителей в Запорожье и Запорожской области остались без света в результате атаки рф, сообщил в среду глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.

В результате вражеской атаки обесточены 53 098 потребителей правобережной части города Запорожья и области. Критические объекты переходят на питание от генераторов - написал Федоров.

По его словам, "принимаются все необходимые меры для обеспечения их бесперебойной работы".

Из-за боевых действий, вражеских обстрелов и непогоды обесточены 7 областей - Минэнерго