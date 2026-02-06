Ворог атакував Запорізьку область: пошкоджено будинки, знеструмлено 12 тисяч абонентів

$43.170.02
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 19797 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 14:39 • 19765 перегляди
Кінець угоди ядерного стримування між рф та США: що змінюється у світовій безпеці та чи є загроза для світу та України
5 лютого, 13:04 • 20937 перегляди
Зеленський повідомив про повернення 157 українців додому у межах обміну після довгої паузиPhoto
5 лютого, 10:18 • 33209 перегляди
США, Україна та рф домовилися про обмін 314 полоненими - Віткофф
Ексклюзив
5 лютого, 10:05 • 67096 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
5 лютого, 09:53 • 29147 перегляди
Внесені в "білий список" Starlink працюють, а термінали росіян уже заблоковано - Федоров
5 лютого, 09:33 • 28042 перегляди
Сили оборони уразили інфраструктуру російського полігону "Капустін Яр" з використанням у тому числі "Фламінго" - Генштаб
5 лютого, 09:26 • 22239 перегляди
Генштаб підтвердив ураження логістичного хабу окупантів, пункту управління дронів підрозділу "Ахмата" на курщині
5 лютого, 09:20 • 15116 перегляди
На тлі негоди сталося вже 259 ДТП: до третини - у Києві та області, рух на Житомирській трасі ускладнено
5 лютого, 07:22 • 14689 перегляди
В Абу-Дабі розпочався другий день переговорів за участю України, США та рф - Умєров
Кінець договору СНО-ІІI: Сибіга розповів, що це означає і озвучив наслідки5 лютого, 12:48
Падіння прибутків і зростання дефолтів: у росії вже почалася банківська криза - розвідка5 лютого, 12:58
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo5 лютого, 13:14
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро5 лютого, 15:30
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo18:35
Укрзалізниця запроваджує динамічні ціни на люкс-квитки та нові правила повернення коштів20:38
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 15:05
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
Ексклюзив
5 лютого, 10:05
Активісти StopOdrex запустили Telegram-канал після третього блокування сайту клінікою4 лютого, 11:15
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"3 лютого, 14:37
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo18:35
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро5 лютого, 15:30
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo5 лютого, 13:14
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім'яPhoto5 лютого, 11:46
Принцеса Уельська підтвердила поповнення в родині: у Кейт і Вільяма з'явилося цуценя4 лютого, 23:05
Ворог атакував Запорізьку область: пошкоджено будинки, знеструмлено 12 тисяч абонентів

Київ • УНН

 • 186 перегляди

В ніч на 6 лютого ворог атакував Запорізьку область ймовірно ударними БпЛА. Пошкоджено приватні будинки, 12 тисяч абонентів залишилися без світла.

Ворог атакував Запорізьку область: пошкоджено будинки, знеструмлено 12 тисяч абонентів

В ніч на п'ятницю, 6 лютого, ворог атакував Запорізьку область. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує УНН.

Деталі

Раніше він попереджав про ворожі БпЛА ударного типу в напрямку Шевченківського району м. Запоріжжя.

Пошкоджені приватні будинки, знеструмлено 12 тисяч абонентів - ворог атакує Запорізьку область. Як тільки дозволить безпекова ситуація, бригади розпочнуть відновлення живлення

- зазначив Федоров.

Нагадаємо

Напередодні після ворожої атаки 53 098 споживачів правобережної частини Запоріжжя та області залишилися без електроенергії. Критичні об'єкти переходять на живлення від генераторів.

Кількість постраждалих від атак рф 3 лютого у Запоріжжі зросла: серед них - четверо дітей04.02.26, 11:27

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоВійна в Україні