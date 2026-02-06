Ворог атакував Запорізьку область: пошкоджено будинки, знеструмлено 12 тисяч абонентів
Київ • УНН
В ніч на 6 лютого ворог атакував Запорізьку область ймовірно ударними БпЛА. Пошкоджено приватні будинки, 12 тисяч абонентів залишилися без світла.
В ніч на п'ятницю, 6 лютого, ворог атакував Запорізьку область. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує УНН.
Деталі
Раніше він попереджав про ворожі БпЛА ударного типу в напрямку Шевченківського району м. Запоріжжя.
Пошкоджені приватні будинки, знеструмлено 12 тисяч абонентів - ворог атакує Запорізьку область. Як тільки дозволить безпекова ситуація, бригади розпочнуть відновлення живлення
Нагадаємо
Напередодні після ворожої атаки 53 098 споживачів правобережної частини Запоріжжя та області залишилися без електроенергії. Критичні об'єкти переходять на живлення від генераторів.
Кількість постраждалих від атак рф 3 лютого у Запоріжжі зросла: серед них - четверо дітей04.02.26, 11:27 • 3300 переглядiв