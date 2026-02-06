Атака безпілотників на Запоріжжя: поранено 14-річного хлопця
Київ • УНН
Внаслідок нічної атаки на Запоріжжя 6 лютого поранено 14-річного хлопця. російські безпілотники пошкодили будинки приватного сектору.
Внаслвідок атаки на Запоріжжя область в ніч на 6 лютого одна людина поранена. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує УНН.
Деталі
За його словами, росіяни безпілотниками атакували обласний центр, пошкодивши будинки приватного сектору.
Постраждав 14-річний хлопець. Йому надана уся необхідна допомога
Згодом він попередив про ворожий БпЛА ударного типу в напрямку Дніпровського району Запоріжжя.
Нагадаємо
В ніч на п'ятницю, 6 лютого, ворог атакував Запорізьку область. Пошкоджені приватні будинки, знеструмлено 12 тисяч абонентів.
