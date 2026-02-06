Атака безпілотників на Запоріжжя: поранено 14-річного хлопця

$43.170.02
51.030.08
ukenru
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 20840 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 14:39 • 21182 перегляди
Кінець угоди ядерного стримування між рф та США: що змінюється у світовій безпеці та чи є загроза для світу та України
5 лютого, 13:04 • 21819 перегляди
Зеленський повідомив про повернення 157 українців додому у межах обміну після довгої паузиPhoto
5 лютого, 10:18 • 34233 перегляди
США, Україна та рф домовилися про обмін 314 полоненими - Віткофф
Ексклюзив
5 лютого, 10:05 • 68308 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
5 лютого, 09:53 • 29429 перегляди
Внесені в "білий список" Starlink працюють, а термінали росіян уже заблоковано - Федоров
5 лютого, 09:33 • 28263 перегляди
Сили оборони уразили інфраструктуру російського полігону "Капустін Яр" з використанням у тому числі "Фламінго" - Генштаб
5 лютого, 09:26 • 22306 перегляди
Генштаб підтвердив ураження логістичного хабу окупантів, пункту управління дронів підрозділу "Ахмата" на курщині
5 лютого, 09:20 • 15168 перегляди
На тлі негоди сталося вже 259 ДТП: до третини - у Києві та області, рух на Житомирській трасі ускладнено
5 лютого, 07:22 • 14741 перегляди
В Абу-Дабі розпочався другий день переговорів за участю України, США та рф - Умєров
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−6°
4.3м/с
81%
746мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро5 лютого, 15:30 • 11942 перегляди
На Київському водосховищі під час дрифту під лід провалився автомобіль: одна людина загинула, ще одну шукаютьPhotoVideo5 лютого, 16:48 • 4134 перегляди
Український воїн Назар Далецький, який з 2022 року вважався загиблим, повернувся з полону: перша розмова з ріднимиVideo5 лютого, 17:31 • 3824 перегляди
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo18:35 • 5580 перегляди
Укрзалізниця запроваджує динамічні ціни на люкс-квитки та нові правила повернення коштів20:38 • 5732 перегляди
Публікації
Укрзалізниця запроваджує динамічні ціни на люкс-квитки та нові правила повернення коштів20:38 • 5780 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 20842 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
Ексклюзив
5 лютого, 10:05 • 68311 перегляди
Активісти StopOdrex запустили Telegram-канал після третього блокування сайту клінікою4 лютого, 11:15 • 69862 перегляди
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"3 лютого, 14:37 • 99806 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Михайло Федоров
Олексій Білошицький
Олександр Сирський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Село
Індія
Абу-Дабі
Реклама
УНН Lite
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo18:35 • 5616 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро5 лютого, 15:30 • 12002 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo5 лютого, 13:14 • 21978 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto5 лютого, 11:46 • 25728 перегляди
Принцеса Уельська підтвердила поповнення в родині: у Кейт і Вільяма з’явилося цуценя4 лютого, 23:05 • 52371 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Дипломатка
Facebook

Атака безпілотників на Запоріжжя: поранено 14-річного хлопця

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Внаслідок нічної атаки на Запоріжжя 6 лютого поранено 14-річного хлопця. російські безпілотники пошкодили будинки приватного сектору.

Атака безпілотників на Запоріжжя: поранено 14-річного хлопця

Внаслвідок атаки на Запоріжжя область в ніч на 6 лютого одна людина поранена. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує УНН.

Деталі

За його словами, росіяни безпілотниками атакували обласний центр, пошкодивши будинки приватного сектору.

Постраждав 14-річний хлопець. Йому надана уся необхідна допомога

- розповів Федоров.

Згодом він попередив про ворожий БпЛА ударного типу в напрямку Дніпровського району Запоріжжя.

Нагадаємо

В ніч на п'ятницю, 6 лютого, ворог атакував Запорізьку область. Пошкоджені приватні будинки, знеструмлено 12 тисяч абонентів.

Кількість постраждалих від атак рф 3 лютого у Запоріжжі зросла: серед них - четверо дітей04.02.26, 11:27 • 3306 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоВійна в Україні
Війна в Україні
Іван Федоров