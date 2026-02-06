Атака беспилотников на Запорожье: ранен 14-летний парень
Киев • УНН
В результате ночной атаки на Запорожье 6 февраля ранен 14-летний парень. российские беспилотники повредили дома частного сектора.
В результате атаки на Запорожскую область в ночь на 6 февраля один человек ранен. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует УНН.
Детали
По его словам, россияне беспилотниками атаковали областной центр, повредив дома частного сектора.
Пострадал 14-летний парень. Ему оказана вся необходимая помощь
Впоследствии он предупредил о вражеском БПЛА ударного типа в направлении Днепровского района Запорожья.
Напомним
В ночь на пятницу, 6 февраля, враг атаковал Запорожскую область. Повреждены частные дома, обесточены 12 тысяч абонентов.
