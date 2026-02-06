Ворожа атака на на Запорізький район: загинуло подружжя
Київ • УНН
Внаслідок удару безпілотником по Вільнянську загинуло подружжя. Зруйновано приватний будинок, 49-річний чоловік та 48-річна жінка загинули.
Дві людини загинули внаслідок ворожої атаки на Запорізький район у ніч на 6 лютого. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує УНН.
Деталі
За його словами, росіяни ударили безпілотником по Вільнянську.
Зруйновано приватний будинок. Загинуло подружжя - 49-річний чоловік та 48-річна жінка
Нагадаємо
Внаслідок атаки на Запоріжжя в ніч на 6 лютого одну людину було поранено.
