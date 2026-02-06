Ворожа атака на на Запорізький район: загинуло подружжя

$43.170.02
51.030.08
ukenru
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 23622 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 14:39 • 24840 перегляди
Кінець угоди ядерного стримування між рф та США: що змінюється у світовій безпеці та чи є загроза для світу та України
5 лютого, 13:04 • 23922 перегляди
Зеленський повідомив про повернення 157 українців додому у межах обміну після довгої паузиPhoto
5 лютого, 10:18 • 36627 перегляди
США, Україна та рф домовилися про обмін 314 полоненими - Віткофф
Ексклюзив
5 лютого, 10:05 • 71092 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
5 лютого, 09:53 • 30182 перегляди
Внесені в "білий список" Starlink працюють, а термінали росіян уже заблоковано - Федоров
5 лютого, 09:33 • 28843 перегляди
Сили оборони уразили інфраструктуру російського полігону "Капустін Яр" з використанням у тому числі "Фламінго" - Генштаб
5 лютого, 09:26 • 22537 перегляди
Генштаб підтвердив ураження логістичного хабу окупантів, пункту управління дронів підрозділу "Ахмата" на курщині
5 лютого, 09:20 • 15348 перегляди
На тлі негоди сталося вже 259 ДТП: до третини - у Києві та області, рух на Житомирській трасі ускладнено
5 лютого, 07:22 • 14891 перегляди
В Абу-Дабі розпочався другий день переговорів за участю України, США та рф - Умєров
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−7°
3м/с
79%
743мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Національна бібліотека України для дітей постраждала від атаки ворожих безпілотниківPhoto5 лютого, 18:14 • 4280 перегляди
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo5 лютого, 18:35 • 8684 перегляди
HP, Dell, Acer та Asus розглядають використання китайських чіпів пам'яті на тлі кризи поставок - ЗМІ5 лютого, 18:49 • 3724 перегляди
Укрзалізниця запроваджує динамічні ціни на люкс-квитки та нові правила повернення коштів5 лютого, 20:38 • 10257 перегляди
Міненерго: найбільш складна ситуація в районі Києва, який живила ТЕЦ-45 лютого, 21:38 • 7860 перегляди
Публікації
Укрзалізниця запроваджує динамічні ціни на люкс-квитки та нові правила повернення коштів5 лютого, 20:38 • 10257 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 23617 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
Ексклюзив
5 лютого, 10:05 • 71090 перегляди
Активісти StopOdrex запустили Telegram-канал після третього блокування сайту клінікою4 лютого, 11:15 • 70809 перегляди
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"3 лютого, 14:37 • 100783 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Михайло Федоров
Густаво Петро
Лавров Сергій Вікторович
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Село
Індія
Абу-Дабі
Реклама
УНН Lite
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo5 лютого, 18:35 • 8686 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро5 лютого, 15:30 • 13143 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo5 лютого, 13:14 • 22618 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto5 лютого, 11:46 • 26308 перегляди
Принцеса Уельська підтвердила поповнення в родині: у Кейт і Вільяма з’явилося цуценя4 лютого, 23:05 • 54241 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
The Washington Post
Facebook

Ворожа атака на на Запорізький район: загинуло подружжя

Київ • УНН

 • 676 перегляди

Внаслідок удару безпілотником по Вільнянську загинуло подружжя. Зруйновано приватний будинок, 49-річний чоловік та 48-річна жінка загинули.

Ворожа атака на на Запорізький район: загинуло подружжя

Дві людини загинули внаслідок ворожої атаки на Запорізький район у ніч на 6 лютого. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує УНН.

Деталі

За його словами, росіяни ударили безпілотником по Вільнянську.

Зруйновано приватний будинок. Загинуло подружжя - 49-річний чоловік та 48-річна жінка

- розповів Федоров.

Нагадаємо

Внаслідок атаки на Запоріжжя в ніч на 6 лютого одну людину було поранено.

Ворог атакував Запорізьку область: пошкоджено будинки, знеструмлено 12 тисяч абонентів06.02.26, 00:32 • 3268 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоВійна в Україні
Війна в Україні