Взрыв на автопредприятии во Львовской области: установлены личности погибшего и пострадавших, открыто производство
В селе Дулибы Львовской области взрыв разрушил офисное здание автопредприятия. Погиб 69-летний мужчина, три человека госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
В селе Дулибы Львовской области прогремел взрыв в офисном здании автопредприятия. Как сообщили в полиции Львовской области, уже установлены личности погибшего и пострадавших, открыто производство, передает УНН.
Детали
Как сообщалось ранее, сегодня, 6 февраля, около 18:00 на спецлинию 112 поступило сообщение о взрыве, произошедшем в офисном здании одного из автопредприятий, расположенном в селе Дулибы Стрыйского района.
В результате взрыва здание получило разрушения.
Во время разбора завалов разрушенного здания было обнаружено тело 69-летнего местного жителя, погибшего в результате взрыва. Также установлены личности травмированных. Это - 38-летняя жительница села Дулибы, 52-летний житель города Стрый и житель города Стебник в возрасте 22 лет. Они госпитализированы с травмами различной степени тяжести
Добавим
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники других служб Стрыйского районного управления полиции, а также специалисты-взрывотехники и сотрудники других служб полиции Львовщины и спасатели ГСЧС.
Полицейские устанавливают обстоятельства и причины взрыва.
Напомним
В Стрыйском районе Львовской области произошел взрыв, разрушивший двухэтажное здание. На месте происшествия работают спасатели и правоохранители, ликвидируя возгорание и разбирая конструкции.
