Взрыв на автопредприятии во Львовской области: установлены личности погибшего и пострадавших, открыто производство

В селе Дулибы Львовской области прогремел взрыв в офисном здании автопредприятия. Как сообщили в полиции Львовской области, уже установлены личности погибшего и пострадавших, открыто производство, передает УНН.

Как сообщалось ранее, сегодня, 6 февраля, около 18:00 на спецлинию 112 поступило сообщение о взрыве, произошедшем в офисном здании одного из автопредприятий, расположенном в селе Дулибы Стрыйского района.

В результате взрыва здание получило разрушения.

Во время разбора завалов разрушенного здания было обнаружено тело 69-летнего местного жителя, погибшего в результате взрыва. Также установлены личности травмированных. Это - 38-летняя жительница села Дулибы, 52-летний житель города Стрый и житель города Стебник в возрасте 22 лет. Они госпитализированы с травмами различной степени тяжести