Взрыв на автопредприятии во Львовской области: установлены личности погибшего и пострадавших, открыто производство

Эксклюзив
16:55 • 7400 просмотра
Санкции сильно бьют по рф, но кремль не останавливается: Уполномоченный Президента Украины по вопросам санкций рассказал, как работает давление Запада
Эксклюзив
16:00 • 12685 просмотра
Компьютерные очки: реальная защита или удачный маркетинг
6 февраля, 14:58 • 13254 просмотра
В НБУ не исключают, что после отопительного сезона вырастут тарифы на свет и другие коммунальные услуги
6 февраля, 14:54 • 12376 просмотра
Запрет на морские поставки нефти, новые баны на импорт металлов, теневой флот и банки: в ЕС представили 20-й пакет санкций против рф
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 16168 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
6 февраля, 12:09 • 11546 просмотра
Зеленский считает неудовлетворительной работу Воздушных сил в некоторых регионах: обсудил решения для улучшения сбития "шахедов"
Эксклюзив
6 февраля, 11:00 • 24682 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
6 февраля, 09:41 • 17429 просмотра
Готова ли Украина к старту Олимпиады: что известно о состоянии команды перед первыми соревнованиями
6 февраля, 09:02 • 20069 просмотра
Международные резервы Украины обновили исторический максимум и достигли $57,7 млрд
Эксклюзив
5 февраля, 15:05 • 65605 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Популярные новости
Требовал "откат" за поставку учебного оборудования в киевские школы: в СБУ рассказали детали задержания чиновника КГГА6 февраля, 11:44 • 2848 просмотра
Отказ Starlink парализовал управление войсками рф, вызвав "дружественный огонь" - "АТЕШ"6 февраля, 12:01 • 2934 просмотра
В Еврокомиссии прокомментировали возможность контактов с путиным и фиксируют изменение отношения некоторых лидеров ЕС6 февраля, 14:17 • 9208 просмотра
Папа Римский Лев XIV призвал к перемирию на время Зимней Олимпиады-20266 февраля, 14:42 • 3008 просмотра
Украинцев предупредили об отключениях света 7 февраля по всей стране: какие ограничения будут действовать17:15 • 4140 просмотра
публикации
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 16170 просмотра
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой OdrexPhoto6 февраля, 11:15 • 23401 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
6 февраля, 11:00 • 24683 просмотра
Укрзализныця вводит динамические цены на люкс-билеты и новые правила возврата средств5 февраля, 20:38 • 35762 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
5 февраля, 15:05 • 65605 просмотра
УНН Lite
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизниPhoto17:59 • 1914 просмотра
Кайли Дженнер поразила всех: бюстгальтер из гранатовых зерен в новой фотосессииVideo5 февраля, 18:35 • 20523 просмотра
Louis Vuitton представил настольные часы-грузовик за 650 тысяч евро5 февраля, 15:30 • 23368 просмотра
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерьюVideo5 февраля, 13:14 • 32539 просмотра
Звезда "Голоса страны" впервые показала дочь и назвала ее имяPhoto5 февраля, 11:46 • 35757 просмотра
Взрыв на автопредприятии во Львовской области: установлены личности погибшего и пострадавших, открыто производство

Киев • УНН

 • 366 просмотра

В селе Дулибы Львовской области взрыв разрушил офисное здание автопредприятия. Погиб 69-летний мужчина, три человека госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Взрыв на автопредприятии во Львовской области: установлены личности погибшего и пострадавших, открыто производство

В селе Дулибы Львовской области прогремел взрыв в офисном здании автопредприятия. Как сообщили в полиции Львовской области, уже установлены личности погибшего и пострадавших, открыто производство, передает УНН.

Детали

Как сообщалось ранее, сегодня, 6 февраля, около 18:00 на спецлинию 112 поступило сообщение о взрыве, произошедшем в офисном здании одного из автопредприятий, расположенном в селе Дулибы Стрыйского района. 

В результате взрыва здание получило разрушения.

Во время разбора завалов разрушенного здания было обнаружено тело 69-летнего местного жителя, погибшего в результате взрыва. Также установлены личности травмированных. Это - 38-летняя жительница села Дулибы, 52-летний житель города Стрый и житель города Стебник в возрасте 22 лет. Они госпитализированы с травмами различной степени тяжести 

- сообщили в полиции.

Добавим

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники других служб Стрыйского районного управления полиции, а также специалисты-взрывотехники и сотрудники других служб полиции Львовщины и спасатели ГСЧС.

Полицейские устанавливают обстоятельства и причины взрыва.

Напомним

В Стрыйском районе Львовской области произошел взрыв, разрушивший двухэтажное здание. На месте происшествия работают спасатели и правоохранители, ликвидируя возгорание и разбирая конструкции.

Взрыв во Львовской области: один человек погиб, трое пострадали06.02.26, 21:36 • 1286 просмотров

Алла Киосак

Криминал и ЧП
Недвижимость
Село
Львовская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Стрый