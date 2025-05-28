В Україні повністю припинять роботу 3G: у двох регіонах це станеться вперше
Київ • УНН
З 26 серпня 2025 року почнеться перерозподіл частот 3G на користь 4G у Дніпропетровській та Львівській областях. Швидкість мобільного інтернету зросте до 10 разів.
Зв’язок 3G в Україні поступово повністю припинить свою роботу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Kyivstar.
Деталі
З 26 серпня 2025 року розпочнеться перерозподіл частот 3G на користь розвитку мережі 4G у низці населених пунктів Дніпропетровської та Львівської областей.
Завдяки цьому клієнти відчують суттєве покращення якості з’єднання, а швидкість мобільного інтернету зросте до 10 разів.
Регіони, де більше не працюватиме 3G:
- Дніпропетровська область (міста Дніпро, Кам'янське, Вільногірськ, Підгороднє, Слобожанське, Новомосковський район, Кам’янський район, місто Самар (Новомосковськ) );
- Львівська область (міста Дрогобич, Стрий, Трускавець, Борислав, село Шептицьке Червоноградської громади).
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що компанія "Київстар" планує запустити 5G у Львові після пілотного тестування.