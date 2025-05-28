В Украине полностью прекратят работу 3G: в двух регионах это произойдет впервые
Киев • УНН
С 26 августа 2025 года начнется перераспределение частот 3G в пользу 4G в Днепропетровской и Львовской областях. Скорость мобильного интернета вырастет до 10 раз.
Связь 3G в Украине постепенно полностью прекратит свою работу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Kyivstar.
Детали
С 26 августа 2025 года начнется перераспределение частот 3G в пользу развития сети 4G в ряде населенных пунктов Днепропетровской и Львовской областей.
Благодаря этому клиенты почувствуют существенное улучшение качества соединения, а скорость мобильного интернета вырастет до 10 раз.
Регионы, где больше не будет работать 3G:
- Днепропетровская область (города Днепр, Каменское, Вольногорск, Подгородное, Слобожанское, Новомосковский район, Каменский район, город Самар (Новомосковск) );
- Львовская область (города Дрогобыч, Стрый, Трускавец, Борислав, село Шептицкое Червоноградской громады).
Напомним
Ранее УНН сообщал, что компания "Киевстар" планирует запустить 5G во Львове после пилотного тестирования.