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Під час перебування в ТЦК у Стрию помер чоловік: розпочато перевірку

Київ • УНН

 • 2552 перегляди

Під час перебування в Стрийському ТЦК помер 50-річний чоловік. Його доставили через відсутність військово-облікових документів. Попередня причина смерті – серцевий напад.

Під час перебування в ТЦК у Стрию помер чоловік: розпочато перевірку

У ніч на 18 червня у приміщенні Стрийського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки раптово помер 50-річний чоловік. Про це повідомляє УНН з посиланням на Львівський обласний ТЦК та СП.

Деталі

За попередніми даними, 17 червня близько 22:30 до ТЦК було доставлено Олексія Науменка, 1975 року народження. Чоловік не мав при собі військово-облікових документів та з початку дії воєнного стану не з’являвся до центру. У зв’язку з цим щодо нього фіксували можливе адміністративне правопорушення за ст. 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Близько 00:55 наступного дня Науменко поскаржився на сильний біль у ділянці серця. Черговий військовослужбовець одразу викликав швидку допомогу. За офіційною інформацією, медики прибули за 12 хвилин, однак на той момент чоловік вже був непритомним. Попри спроби реанімації, врятувати його не вдалося.

Причину смерті встановлює судово-медична експертиза. За попереднім висновком лікарів, ідеться про можливий інфаркт. Під час первинного огляду тіла слідчо-оперативна група не виявила зовнішніх тілесних ушкоджень.

У ТЦК повідомили, що за фактом події призначено службове розслідування. Всі обставини інциденту з’ясовуються.

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Нагадаємо

Станом на червень 2025 року в Україні триває понад 900 кримінальних проваджень щодо зловживань, перевищення повноважень, насильства та незаконного утримання, скоєних працівниками ТЦК. Наразі до суду направлено десятки обвинувальних актів, проте вироків ще не винесено.

Лілія Набока

Лілія Набока

Кримінал та НП
Львівська область
Стрий
Україна
Tesla
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