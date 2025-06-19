Во время пребывания в ТЦК в Стрые скончался мужчина: начата проверка

В ночь на 18 июня в помещении Стрыйского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки скоропостижно скончался 50-летний мужчина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Львовский областной ТЦК и СП.

Детали

По предварительным данным, 17 июня около 22:30 в ТЦК был доставлен Алексей Науменко, 1975 года рождения. Мужчина не имел при себе военно-учетных документов и с начала действия военного положения не являлся в центр. В связи с этим в отношении него фиксировалось возможное административное правонарушение по ст. 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Около 00:55 следующего дня Науменко пожаловался на сильную боль в области сердца. Дежурный военнослужащий сразу вызвал скорую помощь. По официальной информации, медики прибыли через 12 минут, однако на тот момент мужчина уже был без сознания. Несмотря на попытки реанимации, спасти его не удалось.

Причину смерти устанавливает судебно-медицинская экспертиза. По предварительному заключению врачей, речь идет о возможном инфаркте. Во время первичного осмотра тела следственно-оперативная группа не обнаружила внешних телесных повреждений.

В ТЦК сообщили, что по факту происшествия начато служебное расследование. Все обстоятельства инцидента выясняются.

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Напомним

По состоянию на июнь 2025 года в Украине продолжается более 900 уголовных производств относительно злоупотреблений, превышения полномочий, насилия и незаконного удержания, совершенных работниками ТЦК. В настоящее время в суд направлено десятки обвинительных актов, однако приговоры еще не вынесены.