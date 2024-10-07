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"Кілька десятків разів вдарила ножем": 18-річну дівчину запідозрили у вбивстві чоловіка у Львові

Київ • УНН

 • 12774 перегляди

У Львові 18-річна дівчина завдала смертельних ножових поранень 27-річному чоловіку під час побутового конфлікту. Підозрювану, яка намагалася приховати докази та втекла, затримали у Стрию.

У Львові 18-річну дівчину запідозрили у вбивстві 27-річного чоловіка під час побутового конфлікту, підозрювану затримали в іншому місті, повідомили в ГУНП у Львівській області, пише УНН.

Під час побутового конфлікту 18-річна дівчина кілька десятків разів вдарила чоловіка кухонним ножем, спричинивши йому смертельні травми

- повідомили у поліції.

Деталі

Подія сталась в ніч на 6 жовтня у квартирі одного з будинків на вулиці Виговського у Львові. Як вказано, 27-річний житель Івано-Франківської області винаймав там кімнату. "Того вечора в гості до нього прийшла знайома – львів’янка віком 18 років. Під час розпивання спиртного між дівчиною та чоловіком виник конфлікт, в ході якого зловмисниця кілька десятків разів вдарила потерпілого кухонним ножем в різні частини тіла. Від отриманих травм чоловік помер, а підозрювана втекла з місця події. При цьому вона намагалась приховати речові докази, зокрема, заховала знаряддя вбивства", - розповіли у поліції.

Правоохоронці, як вказано, встановили місце перебування дівчини, яка переховувалась у Стрию та затримали її.

Їй повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років. Вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу.

На весіллі на Миколаївщині гість вдарив ножем нареченого07.10.24, 09:30 • 12486 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Кримінал та НП
stryiСтрий
ukrainaУкраїна
lvivЛьвів

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