"Кілька десятків разів вдарила ножем": 18-річну дівчину запідозрили у вбивстві чоловіка у Львові
Київ • УНН
У Львові 18-річна дівчина завдала смертельних ножових поранень 27-річному чоловіку під час побутового конфлікту. Підозрювану, яка намагалася приховати докази та втекла, затримали у Стрию.
У Львові 18-річну дівчину запідозрили у вбивстві 27-річного чоловіка під час побутового конфлікту, підозрювану затримали в іншому місті, повідомили в ГУНП у Львівській області, пише УНН.
Під час побутового конфлікту 18-річна дівчина кілька десятків разів вдарила чоловіка кухонним ножем, спричинивши йому смертельні травми
Деталі
Подія сталась в ніч на 6 жовтня у квартирі одного з будинків на вулиці Виговського у Львові. Як вказано, 27-річний житель Івано-Франківської області винаймав там кімнату. "Того вечора в гості до нього прийшла знайома – львів’янка віком 18 років. Під час розпивання спиртного між дівчиною та чоловіком виник конфлікт, в ході якого зловмисниця кілька десятків разів вдарила потерпілого кухонним ножем в різні частини тіла. Від отриманих травм чоловік помер, а підозрювана втекла з місця події. При цьому вона намагалась приховати речові докази, зокрема, заховала знаряддя вбивства", - розповіли у поліції.
Правоохоронці, як вказано, встановили місце перебування дівчини, яка переховувалась у Стрию та затримали її.
Їй повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років. Вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу.
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