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На весіллі на Миколаївщині гість вдарив ножем нареченого

Київ • УНН

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51-річний чоловік під час святкування весілля посварився з нареченим та завдав йому ножове поранення живота. Зловмисника затримано, йому загрожує до 8 років ув'язнення.

У Миколаївській області 51-річний чоловік під час святкування весілля посварився з нареченим та вдарив його ножем у живіт. Зловмисника затримано, йому загрожує до 8 років ув'язнення, повідомили у ГУНП в області, пише УНН.

Під час святкування чоловік вчинив бійку з нареченим та завдав йому ножових поранень живота. Постраждалого з травмами госпіталізували до лікарні

- повідомили у поліції.

Як зазначається, повідомлення від медиків про госпіталізацію 22-річного місцевого жителя з ножовим пораненням поліція отримала 5 жовтня. Поліцейські з’ясували, що постраждалий є нареченим і під час святкування весілля один із гостей з ним посварився. "Схопивши ножа, 51-річний зловмисник наніс молодику поранення в область живота", - ідеться у повідомленні.

Фігуранта затримали та кваліфікували його дії за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України "Умисне тяжке тілесне ушкодження".

Речовий доказ - ніж, поліцейські вилучили та направили на проведення експертного дослідження.

Також поліцейські встановили, що затриманий раніше вже притягався до кримінальної відповідальності та перебував у місцях позбавлення волі за злочини проти життя та здоровʼя особи.

Нині затриманому слідчі вже повідомили про підозру, йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Найближчим часом суд обиратиме підозрюваному запобіжний захід.                   

У Дніпрі чоловік чіплявся до перехожих і поранив ножем 17-річного хлопця: нападника затримали19.09.24, 00:40 • 14844 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Кримінал та НП

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