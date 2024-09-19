У Дніпрі чоловік чіплявся до перехожих і поранив ножем 17-річного хлопця: нападника затримали
Київ • УНН
У Соборному районі Дніпра поліція затримала 37-річного чоловіка за хуліганські дії. Підозрюваний поводився агресивно на Січеславській Набережній та поранив ножем 17-річного хлопця.
У Дніпрі поліція затримала 37-річного чоловіка за підозрою у тому, що чіплявся до перехожих та поранив ножем 17-річного хлопця, пише УНН з посиланням на ГУНП в Дніпропетровській області.
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17 вересня до поліції надійшло повідомлення про вчинення хуліганських дій.
"На Січеславській Набережній невідомий поводив себе агресивно, чіплявся до перехожих та ножем поранив 17-річного хлопця в руку", - повідомили у поліції.
Патрульні поліцейські, як вказано, оперативно затримали зловмисника та викликали слідчо-оперативну групу поліції.
"37-річного підозрюваного затримано в порядку ст. 208 КПК України. 17 вересня слідчі повідомили чоловіку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України", - ідеться у повідомленні.
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