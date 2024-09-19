В Днепре мужчина приставал к прохожим и ранил ножом 17-летнего парня: нападавшего задержали

В Днепре полиция задержала 37-летнего мужчину по подозрению в том, что приставал к прохожим и ранил ножом 17-летнего парня, пишет УНН со ссылкой на ГУНП в Днепропетровской области.

Детали

17 сентября в полицию поступило сообщение о совершении хулиганских действий.

«На Сичеславской Набережной неизвестный вел себя агрессивно, приставал к прохожим и ножом ранил 17-летнего парня в руку», - сообщили в полиции.

Патрульные полицейские, как указано, оперативно задержали злоумышленника и вызвали следственно-оперативную группу полиции.

«37-летний подозреваемый задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. 17 сентября следователи сообщили мужчине о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины», - говорится в сообщении.

У Броварах чоловік поранив ножем незнайомця після конфлікту в закладі