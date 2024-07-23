41-летний броварчанин нанес ножевое ранение 36-летнему мужчине после словесного конфликта в заведении. Подозреваемый задержан, пострадавший госпитализирован.
Работники Броварского управления полиции задержали 41-летнего мужчину из Броваров, который нанес ножевые ранения 36-летнему незнакомцу.
Предварительные данные свидетельствуют, что подозреваемый и потерпевший находились в одном из заведений города, но в разных компаниях. После того, как злоумышленник, будучи навеселе, начал нецензурно выражаться к потерпевшему, конфликт продолжился на улице. Злоумышленник достал нож и нанес ранение в область туловища.
Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение, а подозреваемого задержали недалеко от места преступления.
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