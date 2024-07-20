В Вышгородском районе Киевщины появится новый индустриальный парк - "Грин индастриал парк". Об этом сообщил председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко, передает УНН.

По словам Кравченко, новый индустриальный парк обеспечит работой около 3 тыс. жителей области.

"Всего на Киевщине зарегистрировано 12 индустриальных парков. Это сейчас одна из крупнейших сетей по всей Украине", - подчеркнул глава ОВА.

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Кроме того, Кравченко отметил, что Киевщина - в пятерке лидеров среди бизнес-привлекательных регионов.

"Несмотря на войну создаем лучшие условия для того, чтобы компании продолжали вкладывать свои средства в экономику области, доверяли нашему потенциалу и возможностям", - резюмировал он.