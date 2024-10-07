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Фицо пообещал блокировать вступление Украины в НАТО, пока будет у власти
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АРМА ждут изменения: Представительство ЕС требует прозрачности в управлении активами
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АРМА ждут изменения: Представительство ЕС требует прозрачности в управлении активами

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4 октября 2024, 11:50  •  191491 просмотра

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Экс-глава Госгеокадастра объяснил, почему у НАБУ не получится отобрать земли у воинов АТО
4 октября 2024, 11:39  •  191180 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
На свадьбе в Николаевской области гость ударил ножом жениха

На свадьбе в Николаевской области гость ударил ножом жениха

Киев  •  УНН

7 октября 2024, 06:30  •  6772 просмотра

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51-летний мужчина во время празднования свадьбы поссорился с женихом и нанес ему ножевое ранение живота. Злоумышленник задержан, ему грозит до 8 лет заключения.

В Николаевской области 51-летний мужчина во время празднования свадьбы поссорился с женихом и ударил его ножом в живот. Злоумышленник задержан, ему грозит до 8 лет заключения, сообщили в ГУНП в области, пишет УНН.

Во время празднования мужчина устроил драку с женихом и нанес ему ножевые ранения живота. Пострадавшего с травмами госпитализировали в больницу

- сообщили в полиции.

Как отмечается, сообщение от медиков о госпитализации 22-летнего местного жителя с ножевым ранением полиция получила 5 октября. Полицейские выяснили, что пострадавший является женихом и во время празднования свадьбы один из гостей с ним поссорился. «Схватив нож, 51-летний злоумышленник нанес молодому человеку ранение в область живота», - говорится в сообщении.

Фигуранта задержали и квалифицировали его действия по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины «Умышленное тяжкое телесное повреждение».

Вещественное доказательство - нож, полицейские изъяли и направили на проведение экспертного исследования.

Также полицейские установили, что задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности и находился в местах лишения свободы за преступления против жизни и здоровья человека.

Сейчас задержанному следователи уже сообщили о подозрении, ему грозит до восьми лет лишения свободы. В ближайшее время суд будет избирать подозреваемому меру пресечения.                   

В Днепре мужчина приставал к прохожим и ранил ножом 17-летнего парня: нападавшего задержали18 сентября 2024, 21:40 • 14662 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Криминал и ЧП