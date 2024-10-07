На свадьбе в Николаевской области гость ударил ножом жениха

В Николаевской области 51-летний мужчина во время празднования свадьбы поссорился с женихом и ударил его ножом в живот. Злоумышленник задержан, ему грозит до 8 лет заключения, сообщили в ГУНП в области, пишет УНН.

Во время празднования мужчина устроил драку с женихом и нанес ему ножевые ранения живота. Пострадавшего с травмами госпитализировали в больницу - сообщили в полиции.

Как отмечается, сообщение от медиков о госпитализации 22-летнего местного жителя с ножевым ранением полиция получила 5 октября. Полицейские выяснили, что пострадавший является женихом и во время празднования свадьбы один из гостей с ним поссорился. «Схватив нож, 51-летний злоумышленник нанес молодому человеку ранение в область живота», - говорится в сообщении.

Фигуранта задержали и квалифицировали его действия по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины «Умышленное тяжкое телесное повреждение».

Вещественное доказательство - нож, полицейские изъяли и направили на проведение экспертного исследования.

Также полицейские установили, что задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности и находился в местах лишения свободы за преступления против жизни и здоровья человека.

Сейчас задержанному следователи уже сообщили о подозрении, ему грозит до восьми лет лишения свободы. В ближайшее время суд будет избирать подозреваемому меру пресечения.

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