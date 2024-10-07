"Несколько десятков раз ударила ножом": 18-летнюю девушку заподозрили в убийстве мужчины во Львове
Киев • УНН
Во Львове 18-летняя девушка нанесла смертельные ножевые ранения 27-летнему мужчине во время бытового конфликта. Подозреваемую, которая пыталась скрыть улики и сбежала, задержали в Стрые.
Во Львове 18-летнюю девушку заподозрили в убийстве 27-летнего мужчины во время бытового конфликта, подозреваемую задержали в другом городе, сообщили в ГУНП во Львовской области, пишет УНН.
Во время бытового конфликта 18-летняя девушка несколько десятков раз ударила мужчину кухонным ножом, причинив ему смертельные травмы
Детали
Событие произошло в ночь на 6 октября в квартире одного из домов на улице Выговского во Львове. Как указано, 27-летний житель Ивано-Франковской области снимал там комнату. «В тот вечер в гости к нему пришла знакомая - львовянка в возрасте 18 лет. Во время распития спиртного между девушкой и мужчиной возник конфликт, в ходе которого злоумышленница несколько десятков раз ударила потерпевшего кухонным ножом в разные части тела. От полученных травм мужчина скончался, а подозреваемая скрылась с места происшествия. При этом она пыталась скрыть вещественные доказательства, в частности, спрятала орудие убийства», - рассказали в полиции.
Правоохранители, как указано, установили местонахождение девушки, которая скрывалась в Стрые и задержали ее.
Ей сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет. Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.
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