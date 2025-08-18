12 дітей потрапили до лікарні з отруєнням з відпочинку на Львівщині
Київ • УНН
У Львівській області 12 дітей потрапили до лікарні з діагнозом "гостра кишкова інфекція". Вони відпочивали у готелі "Карпатський затишок" у селищі Славське.
У Львівській області 12 дітей потрапили до лікарні з діагнозом "гостра кишкова інфекція" з відпочинку в готелі "Карпатський затишок" у селищі Славське, повідомили у Департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА у понеділок, пише УНН.
Деталі
"17 серпня, близько 21:45 від Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф надійшло повідомлення про госпіталізацію в інфекційне відділення Стрийської ЦМЛ 12 дітей з попереднім діагнозом: "гостра кишкова інфекція". Стан дітей - середньої важкості", - говориться у повідомленні.
Зазначається, що діти перебували на відпочинку у Славському.
"Потерпілі перебували на відпочинку в готелі "Карпатський затишок" у селищі Славське. Хворим в стаціонарних умовах проводиться повний комплекс клініко-лабораторних обстежень, надається необхідний обсяг медичної допомоги відповідно до клінічних протоколів. Причина захворювання встановлюється", - зазначили в ОДА.
Доповнення
У Львівській області у таборі відпочинку сталося масове отруєння - 41 особи, з них 39 дітей.