12 дітей потрапили до лікарні з отруєнням з відпочинку на Львівщині

$41.450.00
48.440.00
ukenru
03:44 • 6450 перегляди
Трамп: Зеленський може майже негайно закінчити війну з росією, якщо захочеPhoto
17 серпня, 18:51 • 23927 перегляди
Коаліція охочих готова розмістити сили стримування в Україні та взяти під захист небо та море - заява
Ексклюзив
17 серпня, 10:14 • 44584 перегляди
В Олександрії на Кіровоградщині жінка випадково переїхала доньку
Ексклюзив
17 серпня, 07:17 • 84392 перегляди
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
16 серпня, 12:47 • 136568 перегляди
Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки
Ексклюзив
16 серпня, 10:46 • 88159 перегляди
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
16 серпня, 09:52 • 85535 перегляди
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
16 серпня, 08:59 • 67556 перегляди
Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп
16 серпня, 07:28 • 55205 перегляди
Зеленський підтвердив тривалу розмову з Трампом про підсумки саміту з путіним: збирається у Вашингтон у понеділок
15 серпня, 23:06 • 248579 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+19°
2м/с
67%
748мм
Популярнi новини
Україна розпочала серійне виробництво ракет "Фламінго" дальністю понад 3 тис. км17 серпня, 21:01 • 27104 перегляди
Літак Condor з понад 270 пасажирами ледь не розбився через загоряння двигуна: здійснено аварійну посадкуPhoto17 серпня, 23:48 • 5306 перегляди
Сенатори США пропонують визнати рф та білорусь спонсорами тероризму через викрадення українських дітей02:03 • 7066 перегляди
Сумщина під атакою дронів: удари завдано по цивільній інфраструктурі02:08 • 11821 перегляди
Україну накриє хмарність та дощі: Де чекати гроз у перший день тижняPhoto04:09 • 10818 перегляди
Публікації
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
Ексклюзив
17 серпня, 07:17 • 84403 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 377789 перегляди
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?15 серпня, 10:28 • 327686 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 330712 перегляди
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогівPhoto15 серпня, 07:14 • 336969 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Дитина
Ігор Терехов
Олег Синєгубов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Донецька область
Луганська область
Реклама
УНН Lite
Чарльз III модернізував Сандрінгем: сонячна енергія забезпечує весь маєток і частину національної мережі17 серпня, 11:21 • 31511 перегляди
Продовження "Диявол носить Prada": стало відомо, хто зіграє нового чоловіка головної редакторки Міранди Прістлі17 серпня, 07:47 • 26956 перегляди
У США жінка знайшла в алмазному парку білий діамант вартістю майже 30 000 доларів PhotoVideo16 серпня, 07:05 • 62637 перегляди
Рекордний марсіанський метеорит за $5,3 млн і його продаж спровокував міжнародний скандал16 серпня, 03:37 • 51546 перегляди
Актор Том Круз відмовився від запрошення Трампа на вручення Премії Центру Кеннеді15 серпня, 20:50 • 119414 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Шахед-136
Truth Social
Fox News
Financial Times

12 дітей потрапили до лікарні з отруєнням з відпочинку на Львівщині

Київ • УНН

 • 174 перегляди

У Львівській області 12 дітей потрапили до лікарні з діагнозом "гостра кишкова інфекція". Вони відпочивали у готелі "Карпатський затишок" у селищі Славське.

12 дітей потрапили до лікарні з отруєнням з відпочинку на Львівщині

У Львівській області 12 дітей потрапили до лікарні з діагнозом "гостра кишкова інфекція" з відпочинку в готелі "Карпатський затишок" у селищі Славське, повідомили у Департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА у понеділок, пише УНН.

Деталі

"17 серпня, близько 21:45 від Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф надійшло повідомлення про госпіталізацію в інфекційне відділення Стрийської ЦМЛ 12 дітей з попереднім діагнозом: "гостра кишкова інфекція". Стан дітей - середньої важкості", - говориться у повідомленні.

Зазначається, що діти перебували на відпочинку у Славському.

"Потерпілі перебували на відпочинку в готелі "Карпатський затишок" у селищі Славське. Хворим в стаціонарних умовах проводиться повний комплекс клініко-лабораторних обстежень, надається необхідний обсяг медичної допомоги відповідно до клінічних протоколів. Причина захворювання встановлюється", - зазначили в ОДА.

Доповнення

У Львівській області у таборі відпочинку сталося масове отруєння - 41 особи, з них 39 дітей. 

Павло Зінченко

СуспільствоЗдоров'я
Дитина
Львівська область
Стрий