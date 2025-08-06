Масове отруєння у таборі на Львівщині: у лікарні вже 41 людина, серед них - 39 дітей

У Львівській області кількість людей, які отруїлися, перебуваючи у таборі відпочинку в Стрийському районі, зросла до 41, серед них 39 дітей. Наразі проводяться всі необхідні заходи для встановлення причини цієї ситуації, повідомила генеральна директорка Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ Наталія Іванченко у коментарі кореспонденту УНН.

Збільшилася кількість людей, які поступили на лікування у заклади охорони здоров'я з діагнозом гостра кишкова інфекція з числа тих, хто відпочивав в одному з таборів Славської територіальної громади. Це 41 людина, з них 39 дітей - повідомила Іванченко.

Деталі

Лікарка повідомила, що всі постраждалі поступають з однаковими симптомами, які характерні для кишкової інфекції.

"Усі поступають з майже однаковими симптомами: підвищення температури тіла, нудота, блювота, біль в животі, у декого є рідкі випорожнення. Збирається матеріал для лабораторного дослідження", - розповіла Іванченко.

Також Іванченко розповіла, що спеціалісти перевіряють воду в басейні, водопроводі, а також досліджують їжу, яку вживали діти. Окрім того, лікарі опитують дітей.

"У таборі працювала група оперативного реагування Львівського обласного центру контролю і профілактики МОЗ України та Держспоживслужби. Перевіряли воду в басейні, з водопроводу, багато продуктів харчування, готових страв для біологічних досліджень для того, щоб розібратися що стало причиною інфікування. Опитано всіх дітей - і тих, хто захворів, і тих, які харчувалися в таборі, але не захворіли, щоб виявити ймовірний провідний шлях інфікування і фактор передачі", - зазначила Іванченко.

Лікарка також додала, що загалом у таборі було 130 людей. Деяких дітей батьки вже забрали, а за тими, які лишилися, встановлено медичний нагляд.

"130 людей була зміна. Багатьох батьки приїздять забирають з табору, дехто ще продовжує залишатися. За цими дітками встановлено медичний нагляд", - сказала вона.

Нагадаємо

У таборі "Friendli Camp" на Львівщині було зафіксовано спалах гострої кишкової інфекції. Постраждали десятки дітей. Раніше повідомлялося про 34 постраждалих, але їх кількість продовжує зростати.