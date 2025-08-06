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Массовое отравление в лагере на Львовщине: в больнице уже 41 человек, среди них - 39 детей

Киев • УНН

 • 6444 просмотра

Во Львовской области зафиксирован рост количества отравлений в лагере отдыха до 41 человека, из них 39 детей. Специалисты проводят исследования воды и пищи для установления причины вспышки острой кишечной инфекции.

Массовое отравление в лагере на Львовщине: в больнице уже 41 человек, среди них - 39 детей

Во Львовской области количество людей, отравившихся во время пребывания в лагере отдыха в Стрыйском районе, возросло до 41, среди них 39 детей. Сейчас проводятся все необходимые мероприятия для установления причины этой ситуации, сообщила генеральный директор Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Наталья Иванченко в комментарии корреспонденту УНН.

Увеличилось количество людей, поступивших на лечение в учреждения здравоохранения с диагнозом острая кишечная инфекция из числа тех, кто отдыхал в одном из лагерей Славской территориальнойльной общины. Это 41 человек, из них 39 детей

- сообщила Иванченко.

Детали

Врач сообщила, что все пострадавшие поступают с одинаковыми симптомами, характерными для кишечной инфекции.

"Все поступают с почти одинаковыми симптомами: повышение температуры тела, тошнота, рвота, боль в животе, у некоторых есть жидкий стул. Собирается материал для лабораторного исследования", - рассказала Иванченко.

Также Иванченко рассказала, что специалисты проверяют воду в бассейне, водопроводе, а также исследуют пищу, которую употребляли дети. Кроме того, врачи опрашивают детей.

"В лагере работала группа оперативного реагирования Львовского областного центра контроля и профилактики Минздрава Украины и Госпродпотребслужбы. Проверяли воду в бассейне, из водопровода, много продуктов питания, готовых блюд для биологических исследований для того, чтобы разобраться, что стало причиной инфицирования. Опрошены все дети - и те, кто заболел, и те, которые питались в лагере, но не заболели, чтобы выявить вероятный ведущий путь инфицирования и фактор передачи", - отметила Иванченко.

Врач также добавила, что всего в лагере было 130 человек. Некоторых детей родители уже забрали, а за теми, которые остались, установлено медицинское наблюдение.

"130 человек была смена. Многих родители приезжают забирают из лагеря, некоторые еще продолжают оставаться. За этими детьми установлено медицинское наблюдение", - сказала она.

Напомним

В лагере "Friendli Camp" на Львовщине была зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции. Пострадали десятки детей. Ранее сообщалось о 34 пострадавших, но их количество продолжает расти.

Павел Зинченко

ОбществоЗдоровье
Львовская область