На Львівщині кількість постраждалих внаслідок масового отруєння в дитячому таборі зросла до 34 5 серпня 2025

У Львівській області до закладів охорони здоров'я звернулися 34 людини, серед них 32 дитини, які відпочивали в одному з таборів Стрийського району. Нараз проводиться розслідування з метою з'ясувати причини гострої кишкової інфекції, яка була виявлена в постраждалих, повідомила генеральна директорка Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Наталія Іванченко, повідомляє УНН.

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"В заклади охорони здоров'я Львівщини звернулися 34 людини з числа тих, хто відпочивав в одному з таборів Стрийського району Львівської області. З цих людей 32 є дітьми до 18 років", - повідомила Іванченко.

Вона додала, що 25 постраждалих перебувають у стані середньої важкості. Ще дев'ятеро були госпіталізовані недавно, їх ситуація складніша.

"З-поміж них у 25 стан середньої важкості з позитивною динамікою. Стан 9 людей ще важчий, оскільки вони були госпіталізовані буквально впродовж останніх декількох годин", - розповіла Іванченко.

Також вона повідомила, що всі постраждалі зверталися зі скаргами, через які стало зрозуміло, що йдеться саме про гостре кишкове отруєння.

"Всі ці люди перебували в закладі оздоровлення. Вони звернулися зі скаргою тошнота, блювота. Вони скаржилися на біль у животі, підвищену температуру і дехто скаржився на частий рідкий стілець", - зазначила лікарка.

За її словами, наразі проводиться низка важливих експертих, які допоможуть з'ясувати, що стало причиною цієї ситуації.

"Сказати, чому діти опинилися на лікарняних ліжках – ми не можемо. Працюють фахівці і коли всебічно будуть опрацьовані результати розслідування, то ми зможемо про це повідомити", - підсумувала Іванченко.

Нагадаємо

У таборі "Friendli Camp" на Львівщині було зафіксовано спалах гострої кишкової інфекції. Спершу повідомлялося про 32 людини з первинним діагнозом, згодом ця кількість виросла до 34.