Масове отруєння у дитячому таборі на Львівщині: уже 32 госпіталізованих
Київ • УНН
У таборі "Friendli Camp" на Львівщині зафіксовано спалах гострої кишкової інфекції. Госпіталізовано 32 особи з первинним діагнозом.
Через спалах гострої кишкової інфекції у дитячому таборі у Львівській області госпіталізували вже 32 людей, повідомили у Держпродспоживслужбі у вівторок, пише УНН.
У відпочинковому таборі "Friendli Camp"... зафіксовано спалах гострої кишкової інфекції. Станом на 05.08.2025 з первинним діагнозом "гостра кишкова інфекція" госпіталізовано 32 особи
Наразі спеціалісти, як повідомляється, "проводять епідеміологічне розслідування для з’ясування джерела інфекції, причин та умов виникнення спалаху".
"Епідрозслідування триває", - зазначили у Держпродспоживслужбі.
І вказали, що для уникнення харчових отруєнь у спеку необхідно дотримуватися санітарно-гігієнічних вимог.
Нагадаємо
Раніше було відомо, що кількість дітей, які відпочивали у таборі на Львівщині і опинилися у лікарні з ознаками отруєння, зросла щонайменше до 25.