Масове отруєння у таборі на Львівщині: кількість госпіталізованих дітей зросла
Київ • УНН
На Львівщині 25 дітей госпіталізовано з ознаками гострої кишкової інфекції після відпочинку у таборі. На місці працює група реагування, харчовий блок опечатано.
Кількість дітей, які відпочивали у таборі на Львівщині і опинилися у лікарні з ознаками отруєння, зросла щонайменше до 25, на місце відправили групу реагування з фахівцями, повідомила у вівторок генеральна директорка Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб МОЗ України Наталія Іванченко-Тімко, пише УНН.
Станом на зараз (10:00) ми говоримо про те, що 25 дітей з числа відпочиваючих опинилися на лікарняних ліжках з приводу ознак гострої кишкової інфекції. (…) Під час госпатілазації їх стан розцінений був як середньої тяжкості. станом на зараз їх стан всіх - з позитивною динамікою
У Львівській обласній прокуратурі повідомили, що "опломбовано харчовий блок, кухню, столову та кладову з метою забезпечення проведення додаткового огляду місця події за участі лабораторії Головного управління Держспоживслужби у Львівській області".
"Виїхала група реагування. На місці буде відібрано, зокрема, вона у басейнах,.. візьмуться змиви на харчоблоці. (...) Поки невідомо, що їли постраждалі і що стало причиною", - зазначила Іванченко-Тімко.
У Департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА повідомили, що повідомлення про масове отруєння дітей з попереднім діагнозом "гостра кишкова інфекція" в дитячому таборі "Frendly Camp" надійшло 4 серпня, близько 22:33.
За попередніми даними, наведеними прокуратурою, підприємці організували приватний табір для 130 дітей з різних областей на території одного з відпочинкових комплексів Стрийщини.
"4 серпня неповнолітні почали скаржитися на погане самопочуття: скарги на нудоту, біль в животі, блювоту та проноси, що може свідчити про харчове отруєння", - вказали у прокуратурі.
Масове отруєння дітей сталося у таборі на Львівщині: 24 дитини у лікарні05.08.25, 09:28 • 35252 перегляди