Массовое отравление в лагере во Львовской области: количество госпитализированных детей возросло

Количество детей, отдыхавших в лагере во Львовской области и оказавшихся в больнице с признаками отравления, возросло по меньшей мере до 25, на место отправили группу реагирования со специалистами, сообщила во вторник генеральный директор Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины Наталья Иванченко-Тимко, пишет УНН.

По состоянию на сейчас (10:00) мы говорим о том, что 25 детей из числа отдыхающих оказались на больничных койках по поводу признаков острой кишечной инфекции. (…) Во время госпитализации их состояние было расценено как средней тяжести. По состоянию на сейчас их состояние всех - с положительной динамикой - сообщила Иванченко-Тимко в эфире "Суспільне".

Во Львовской областной прокуратуре сообщили, что "опломбирован пищевой блок, кухня, столовая и кладовая с целью обеспечения проведения дополнительного осмотра места происшествия с участием лаборатории Главного управления Госпродпотребслужбы во Львовской области".

"Выехала группа реагирования. На месте будет отобрано, в частности, вода в бассейнах,.. возьмутся смывы на пищеблоке", - отметила Иванченко-Тимко.

В Департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА сообщили, что сообщение о массовом отравлении детей с предварительным диагнозом "острая кишечная инфекция" в детском лагере "Frendly Camp" поступило 4 августа, около 22:33.

По предварительным данным, приведенным прокуратурой, предприниматели организовали частный лагерь для 130 детей из разных областей на территории одного из комплексов отдыха Стрыйщины.

"4 августа несовершеннолетние начали жаловаться на плохое самочувствие: жалобы на тошноту, боль в животе, рвоту и поносы, что может свидетельствовать о пищевом отравлении", - указали в прокуратуре.

Массовое отравление детей произошло в лагере во Львовской области: 24 ребенка в больнице