Массовое отравление детей произошло в лагере во Львовской области: 24 ребенка в больнице

Во Львовской области произошло массовое отравление детей в лагере на отдыхе, в больнице 24 ребенка, полицейские устанавливают обстоятельства, сообщили в ГУНП в области во вторник, пишет УНН.

По состоянию на 8:40 госпитализированы 24 ребенка, которые находились на отдыхе в частном детском лагере в одном из сел Стрыйского района - сообщили в полиции.

Детали

По данным полиции, 4 августа около 22:20 в полицию поступило сообщение от родителей об отравлении детей в одном из лагерей отдыха. В медицинские учреждения, как указано, доставлены 24 ребенка из разных областей Украины в возрасте от 7 до 17 лет.

"Предварительный диагноз пациентов - острая кишечная инфекция", - говорится в сообщении.

По факту открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) УК Украины.

"Проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия", - отметили в полиции.

Справка

Санкция статьи предусматривает наказание - штраф от одной тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

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