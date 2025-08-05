Масове отруєння дітей сталося у таборі на Львівщині: 24 дитини у лікарні

У Львівській області сталося масове отруєння дітей у таборі на відпочинку, у лікарні 24 дитини, поліцейські встановлюють обставини, повідомили у ГУНП в області у вівторок, пише УНН.

Станом на 8:40 госпіталізовано 24 дитини, які перебували на відпочинку у приватному дитячому таборі в одному з сіл Стрийського району - повідомили у поліції.

Деталі

За даними поліції, 4 серпня близько 22:20 до поліції надійшло повідомлення від батьків про отруєння дітей в одному з таборів відпочинку. До медичних закладів, як вказано, доставлені 24 дитини з різних областей України віком від 7 до 17 років.

"Попередній діагноз пацієнтів - гостра кишкова інфекція", - ідеться у повідомленні.

За фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) КК України.

"Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють усі обставини події", - зазначили у поліції.

Довідково

Санкція статті передбачає покарання - штраф від тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

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