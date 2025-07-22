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Масове отруєння у львівському ресторані Кацуріна: продукти та інвентар зберігали неправильно, а у більшості працівників не було медкнижок

Київ • УНН

 • 1644 перегляди

У львівському ресторані "Китайський привіт", де отруїлися 76 людей, виявили численні порушення, включаючи неправильне зберігання інвентарю та продуктів, а також відсутність медичних книжок у більшості працівників. У 25 пацієнтів та одного працівника закладу виявлено бактерію Salmonella enteriditis.

Масове отруєння у львівському ресторані Кацуріна: продукти та інвентар зберігали неправильно, а у більшості працівників не було медкнижок

У львівському ресторані "Китайський привіт", де отруїлися понад 70 гостей, виявили низку порушень - неправильне зберігання кухонного інвентарю та продуктів, а крім того з'ясувалось, що більшість працівників не мали медичних книжок, передає УНН із посиланням на пресслужбу Держпродспоживслужби.

Станом на сьогоднішній ранок до лікарні госпіталізовано 76 людей, серед яких 10 дітей та 2 вагітних. Усі вони відвідували ресторан "Китайський привіт" у м. Львів. За результатами аналізів у 25 пацієнтів та 1 працівника ресторану виявили бактерію Salmonella enteriditis, яка викликає кишкові інфекції. Щодо 4 інших працівників наразі триває лабораторне дослідження 

- йдеться у повідомленні.

У ході епідеміологічного розслідування фахівці Держпродспоживслужби виявили низку порушень чинного законодавства, зокрема:

  • порушення правил миття інвентарю: інвентар кондитерського цеху мився разом з інвентарем м’ясного та овочевого цехів у підвальному приміщенні;
    • неправильне зберігання кухонного інвентарю: відсутні спеціальні ємності з кришками для зберігання вимитого обладнання;
      • порушення в організації зберігання продуктів: сипучі продукти зберігались у коридорі підвального поверху, порушено товарне сусідство у холодильному обладнанні;
        • неорганізоване зберігання прибирального інвентарю та відсутність належного маркування;
          • відсутній контроль температурних режимів зберігання продуктів – відповідні чек-листи та журнали не надані.

            Крім того, у ході перевірки виявлено, що лише 7 із 23 працівників ресторану мали медичні книжки. 16 працівників, які не надали документів, рекомендовано не допускати до роботи та направлено до сімейного лікаря для проходження обстеження й лікування.

            Продовжуються дослідження зразків їжі, змивів з поверхонь обладнання та проб води. При вірусологічному досліджені проб води вірусів гепатиту А, ротавірусів, ентеровірусів та аденовірусів не виявлено.

            Також перевірено м’ясо птиці та яйця, які використовували в ресторані:

            • м’ясо курятини відповідає всім нормам безпечності, зокрема за рівнем радіації, мікробіологією та вмістом хімічних речовин;
              • яйця також безпечні і відповідають вимогам щодо якості та безпечності.

                У Держпродспоживслужбі запевнили, що уважно слідкують за ситуацією та продовжують проведення протиепідемічних заходів.

                Нагадаємо

                УНН писав, що у львівському ресторані "Китайський привіт", який відкрився три дні тому, отруїлося щонайменше 12 людей, серед яких власник закладу, ресторатор Михайло Кацурін. Він повідомив, що керівництво закладу відшкодує постраждалим гостям гроші за лікування.

                Правоохоронці розслідують випадок харчового отруєння

                Антоніна Туманова

                Антоніна Туманова

                СуспільствоЗдоров'я
                Львів
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