Массовое отравление во львовском ресторане Кацурина: продукты и инвентарь хранились неправильно, а у большинства работников не было медкнижек

Во львовском ресторане "Китайский привет", где отравились более 70 гостей, выявили ряд нарушений - неправильное хранение кухонного инвентаря и продуктов, а кроме того выяснилось, что большинство работников не имели медицинских книжек, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпродпотребслужбы.

По состоянию на сегодняшнее утро в больницу госпитализированы 76 человек, среди которых 10 детей и 2 беременных. Все они посещали ресторан "Китайский привет" в г. Львов. По результатам анализов у 25 пациентов и 1 работника ресторана обнаружили бактерию Salmonella enteriditis, которая вызывает кишечные инфекции. В отношении 4 других работников сейчас продолжается лабораторное исследование - говорится в сообщении.

В ходе эпидемиологического расследования специалисты Госпродпотребслужбы выявили ряд нарушений действующего законодательства, в частности:

нарушение правил мытья инвентаря: инвентарь кондитерского цеха мылся вместе с инвентарем мясного и овощного цехов в подвальном помещении;

неправильное хранение кухонного инвентаря: отсутствуют специальные емкости с крышками для хранения вымытого оборудования;

нарушения в организации хранения продуктов: сыпучие продукты хранились в коридоре подвального этажа, нарушено товарное соседство в холодильном оборудовании;

неорганизованное хранение уборочного инвентаря и отсутствие надлежащей маркировки;

отсутствует контроль температурных режимов хранения продуктов – соответствующие чек-листы и журналы не предоставлены.

Кроме того, в ходе проверки выявлено, что только 7 из 23 работников ресторана имели медицинские книжки. 16 работников, которые не предоставили документов, рекомендовано не допускать к работе и направлено к семейному врачу для прохождения обследования и лечения.

Продолжаются исследования образцов пищи, смывов с поверхностей оборудования и проб воды. При вирусологическом исследовании проб воды вирусов гепатита А, ротавирусов, энтеровирусов и аденовирусов не обнаружено.

Также проверено мясо птицы и яйца, которые использовали в ресторане:

мясо курятины соответствует всем нормам безопасности, в частности по уровню радиации, микробиологии и содержанию химических веществ;

яйца также безопасны и соответствуют требованиям по качеству и безопасности.

В Госпродпотребслужбе заверили, что внимательно следят за ситуацией и продолжают проведение противоэпидемических мероприятий.

Напомним

УНН писал, что во львовском ресторане "Китайский привет", который открылся три дня назад, отравилось по меньшей мере 12 человек, среди которых владелец заведения, ресторатор Михаил Кацурин. Он сообщил, что руководство заведения возместит пострадавшим гостям деньги за лечение.

Правоохранители расследуют случай пищевого отравления.