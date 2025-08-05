Массовое отравление в детском лагере во Львовской области: уже 32 госпитализированных
Киев • УНН
В лагере "Friendli Camp" на Львовщине зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции. Госпитализированы 32 человека с первичным диагнозом.
Из-за вспышки острой кишечной инфекции в детском лагере во Львовской области госпитализированы уже 32 человека, сообщили в Госпродпотребслужбе во вторник, пишет УНН.
В оздоровительном лагере "Friendli Camp"... зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции. По состоянию на 05.08.2025 с первичным диагнозом "острая кишечная инфекция" госпитализированы 32 человека
Сейчас специалисты, как сообщается, "проводят эпидемиологическое расследование для выяснения источника инфекции, причин и условий возникновения вспышки".
"Эпидрасследование продолжается", - отметили в Госпродпотребслужбе.
И указали, что для избежания пищевых отравлений в жару необходимо соблюдать санитарно-гигиенические требования.
Напомним
Ранее было известно, что количество детей, отдыхавших в лагере на Львовщине и оказавшихся в больнице с признаками отравления, возросло по меньшей мере до 25.