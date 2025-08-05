Массовое отравление в детском лагере во Львовской области: уже 32 госпитализированных

Из-за вспышки острой кишечной инфекции в детском лагере во Львовской области госпитализированы уже 32 человека, сообщили в Госпродпотребслужбе во вторник, пишет УНН.

В оздоровительном лагере "Friendli Camp"... зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции. По состоянию на 05.08.2025 с первичным диагнозом "острая кишечная инфекция" госпитализированы 32 человека - сообщили в ведомстве

Сейчас специалисты, как сообщается, "проводят эпидемиологическое расследование для выяснения источника инфекции, причин и условий возникновения вспышки".

"Эпидрасследование продолжается", - отметили в Госпродпотребслужбе.

И указали, что для избежания пищевых отравлений в жару необходимо соблюдать санитарно-гигиенические требования.

Напомним

Ранее было известно, что количество детей, отдыхавших в лагере на Львовщине и оказавшихся в больнице с признаками отравления, возросло по меньшей мере до 25.