На Львовщине количество пострадавших в результате массового отравления в детском лагере возросло до 34 5 августа 2025

Во Львовской области в учреждения здравоохранения обратились 34 человека, среди них 32 ребенка, отдыхавшие в одном из лагерей Стрыйского района. Сейчас проводится расследование с целью выяснить причины острой кишечной инфекции, которая была обнаружена у пострадавших, сообщила генеральный директор Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Наталья Иванченко, сообщает УНН.

Детали

"В учреждения здравоохранения Львовщины обратились 34 человека из числа тех, кто отдыхал в одном из лагерей Стрыйского района Львовской области. Из этих людей 32 являются детьми до 18 лет", - сообщила Иванченко.

Она добавила, что 25 пострадавших находятся в состоянии средней тяжести. Еще девять были госпитализированы недавно, их ситуация сложнее.

"Из них у 25 состояние средней тяжести с положительной динамикой. Состояние 9 человек еще тяжелее, поскольку они были госпитализированы буквально в течение последних нескольких часов", - рассказала Иванченко.

Также она сообщила, что все пострадавшие обращались с жалобами, из-за которых стало понятно, что речь идет именно об остром кишечном отравлении.

"Все эти люди находились в учреждении оздоровления. Они обратились с жалобой на тошноту, рвоту. Они жаловались на боль в животе, повышенную температуру и некоторые жаловались на частый жидкий стул", - отметила врач.

По ее словам, сейчас проводится ряд важных экспертиз, которые помогут выяснить, что стало причиной этой ситуации.

"Сказать, почему дети оказались на больничных койках – мы не можем. Работают специалисты и когда всесторонне будут обработаны результаты расследования, то мы сможем об этом сообщить", - подытожила Иванченко.

Напомним

В лагере "Friendli Camp" на Львовщине была зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции. Сначала сообщалось о 32 людях с первичным диагнозом, впоследствии это количество выросло до 34.