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На Львівщині ворог атакував два обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури

На Львівщині ворог атакував два обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури

Київ • УНН

 • 21638 перегляди

Російські війська атакували важливі об'єкти енергетичної інфраструктури у Червоноградському та Стрийському районах Львівської області, спричинивши пожежі, але обійшлося без жертв.

У Львівській області армія рф сьогодні вранці під час масованої атаки влучила в обʼєкт генерації енергії у Червоноградському районі та критичної енергетичної інфраструктури у Стрийському районі. У Червоноградському районі виникла пожежа. Станом на 8:25 ранку на Львівщині обійшлося без жертв і потерпілих, повідомив голова ОВА Максим Козицький, передає УНН

"Сьогодні, 08.05.2024, близько 5 години ранку, окупанти влучили крилатими ракетами в обʼєкт генерації енергії у Червоноградському районі", - повідомив Козицький. 

За його словами, на об'єкті є два осередки загоряння.  На місці працюють вогнеборці. Залучили спецтехніку. Загрози для людей, які живуть поблизу, немає, вказав голова ОВА. 

Також, зі слів Козицького через влучання poсійcькoї paкети постраждав обʼєкт критичної енергетичної інфраструктури у Стрийському районі. 

"Під час повторної повітряної тривоги, яку оголосили у нашій області о 06:27, окупант атакував Львівщину "кинджалами". Критична та житлова інфраструктура не постраждали. Станом на цю годину у нашій області обійшлося без жертв і потерпілих", - вказав начальник ОВА. 

Як вказав Козицький, усі системи життєзабезпечення Львівщини працюють у штатному режимі.

Росіяни атакували об’єкти генерації у шести областях08.05.24, 07:02 • 101714 переглядiв

Тетяна Краєвська

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