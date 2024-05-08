На Львовщине враг атаковал два объекта критической энергетической инфраструктуры

Во Львовской области армия рф сегодня утром во время массированной атаки попала в объект генерации энергии в Червоноградском районе и критической энергетической инфраструктуры в Стрыйском районе. В Червоноградском районе возник пожар. По состоянию на 8:25 утра на Львовщине обошлось без жертв и пострадавших, сообщил председатель ОВА Максим Козицкий, передает УНН.

"Сегодня, 08.05.2024, около 5 часов утра, оккупанты попали крылатыми ракетами в объект генерации энергии в Червоноградском районе", - сообщил Козицкий.

По его словам, на объекте есть два очага возгорания. На месте работают пожарные. Привлекли спецтехнику. Угрозы для людей, которые живут поблизости, нет, указал глава ОВА.

Также, по словам Козицкого, из-за попадания российской ракеты пострадал объект критической энергетической инфраструктуры в Стрыйском районе.

"Во время повторной воздушной тревоги, которую объявили в нашей области в 06:27, оккупант атаковал Львовскую область "кинжалами". Критическая и жилая инфраструктура не пострадали. По состоянию на этот час в нашей области обошлось без жертв и пострадавших", - указал начальник ОВА.

Как указал Козицкий, все системы жизнеобеспечения Львовщины работают в штатном режиме.

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