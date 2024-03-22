На Львовщине есть попадание "шахедов": враг целился по энергетической инфраструктуре

Во Львовской области есть попадание в объект энергетической инфраструктуры в результате ночной атаки. Речь идет об объекте энергетической инфраструктуры на Стрыйщине. Враг запустил по области "шахеды". Об этом сообщил начальник Львовской ОГА Максим Козицкий, передает УНН.

Детали

По данным Козицкого, российский БпЛА попал в объект энергетической инфраструктуры на Стрыйщине.

Начался пожар. Сейчас его тушат пожарные. По состоянию на этот час информации о пострадавших не поступало сообщил Козицкий.

Также из-за падения обломков "шахеда" случился пожар в лесном массиве в Золочевском районе.

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