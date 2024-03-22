Россияне атаковали объект критической инфраструктуры на Франковщине

В ночь на 22 марта российские военные атаковали "шахедами" и ракетами объект критической инфраструктуры на Ивано-Франковщине. Ранения получил один человек. Об этом в Telegram-канале сообщила председатель областной военной администрации Светлана Онищук, передает УНН.

Детали

Враг атаковал нашу область и "шахедами", и ракетами. Есть попадания по объекту критической инфраструктуры. По предварительной информации, пострадал один человек. Есть повреждения. Сейчас перебоев с электроснабжением в области не зафиксировано написала Онищук.

На месте попадания работают спасатели.

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