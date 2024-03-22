Враг осуществляет самую масштабную атаку на украинскую энергетику - Галущенко

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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zaporozhskaya-atomnaya-elektrostantsiyaЗапорожская атомная электростанция
herman-halushchenkoГерман Галущенко
ukrainaУкраина
Эксклюзив
Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
  •  111925 просмотра

Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов

Эксклюзив
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
  •  119355 просмотра

Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области

Эксклюзив
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
  •  156753 просмотра

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

Эксклюзив
Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп
  •  120554 просмотра

Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп

Эксклюзив
SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ
20 марта 2024, 14:58  •  136012 просмотра

SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ

Эксклюзив
Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться
20 марта 2024, 14:14  •  129050 просмотра

Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
20 марта 2024, 08:50  •  142255 просмотра

Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина

Эксклюзив
Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня
19 марта 2024, 19:59  •  145537 просмотра

Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня

Эксклюзив
Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО
19 марта 2024, 16:17  •  133666 просмотра

Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО

Эксклюзив
Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт
19 марта 2024, 11:51  •  128541 просмотра

Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт

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20 марта 2024, 10:44  •  205414 просмотра
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путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
Эксклюзив

18 марта 2024, 18:47  •  304318 просмотра

Враг осуществляет самую масштабную атаку на украинскую энергетику - Галущенко

Россияне осуществляет самую масштабную за последнее время атаку на украинский энергетический сектор, которая имеет целью вызвать масштабный сбой в энергосистеме страны, что приведет к отключению электроэнергии и повреждению объектов генерации, передачи и распределения электроэнергии в разных регионах.

Война •   •  23921 просмотра
Враг осуществляет самую масштабную атаку на украинскую энергетику - Галущенко

Последствия атаки на Хмельницкий: есть погибшие и травмированные

Российская атака на Хмельницкий привела к жертвам среди гражданского населения, гибели людей, повреждению жилых домов и объектов инфраструктуры.

Общество •   •  29292 просмотра
Последствия атаки на Хмельницкий: есть погибшие и травмированные

Российская ракета попала в троллейбус с людьми, который двигался через дамбу Днепровской ГЭС

Российская ракета попала в гражданский троллейбус, который пересекал плотину Днепровской ГЭС, вызвав жертвы среди пассажиров.

Общество •   •  30095 просмотра
Российская ракета попала в троллейбус с людьми, который двигался через дамбу Днепровской ГЭС

В Запорожье разрушено 7 домов, еще 35 - повреждены

Во время массированного ракетного обстрела Запорожья было разрушено 7 домов, еще 35 повреждены, есть жертвы, сообщил глава Запорожской областной военной администрации.

Общество •   •  33151 просмотра
В Запорожье разрушено 7 домов, еще 35 - повреждены

Запорожская АЭС на грани блэкаута

Запорожская атомная электростанция снова оказалась на грани обесточивания после того, как российская ракетная атака отключила внешнюю воздушную линию, соединяющую ее с энергосистемой Украины.

Война •   •  33310 просмотра
Запорожская АЭС на грани блэкаута

Движение через плотину Днепровской ГЭС полностью закрыто - полиция

Движение через плотину Днепровской ГЭС полностью закрыто из-за пожара, вызванного ракетным обстрелом, движение транспорта перенаправлено другими путями.

Общество •   •  29955 просмотра
Движение через плотину Днепровской ГЭС полностью закрыто - полиция

В Кривом роге вводят графики аварийных отключений

В Кривом Роге вводят графики аварийных отключений и использования генераторов после российских атак на объекты критической инфраструктуры города.

Общество •   •  30275 просмотра
В Кривом роге вводят графики аварийных отключений

На Запорожье есть травмированные в результате атаки рф

Российский обстрел Запорожья разрушил два дома и повредил еще семь, вызвав ранения.

Общество •   •  31120 просмотра
На Запорожье есть травмированные в результате атаки рф

22 марта: Всемирный день воды, Международный день безделья

Во Всемирный день водных ресурсов, 22 марта, проводятся мероприятия, направленные на повышение осведомленности о рациональном использовании водных ресурсов и сокращении запасов пресной воды на Земле, инициированные ООН в 1992 году.

УНН Lite •   •  27864 просмотра
22 марта: Всемирный день воды, Международный день безделья

Армия Израиля заявила о более 500 задержанных террористов в больнице в Газе

Армия обороны Израиля задержала более 500 подозреваемых в терроризме, в том числе 358 членов ХАМАС и "Исламского джихада", во время операции в больнице "Аш-Шифа" в секторе Газа.

Война •   •  31969 просмотра
Армия Израиля заявила о более 500 задержанных террористов в больнице в Газе