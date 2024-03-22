Враг осуществляет самую масштабную атаку на украинскую энергетику - Галущенко

Россияне осуществляют самую масштабную атаку на украинскую энергетику за последнее время. Цель - не просто повредить, а попытаться снова, как и в прошлом году, вызвать масштабный сбой в работе энергосистемы страны. Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко, передает УНН.

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Есть попадания и повреждения объектов генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в различных областях. Кроме этого, из-за обстрела обесточена одна из линий электропередачи, питающая ЗАЭС подчеркнул министр.

Он проинформировал, что в части регионов есть перебои со светом. Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения.

Запорожская АЭС на грани блэкаута